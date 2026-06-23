星岛申诉王│外围博彩网趁世界杯肆虐 邀AV女优素海霖代言 7名KOL助赌网宣传曾被捕

2026世界杯分组赛正如火如荼进行，警方一直展开跨部门行动全方位打击外围赌博集团。《星岛申诉王》记者发现，有在境外注册的外围赌博网站，聘请港产AV女优素海霖（绘丽奈，Erena）任代言人，更出动千万名车，以MV手法拍摄香车美人宣传外围网站，4日前更将影片放上YouTube播放 。

记者登入该外围网站，首页已经出现素海霖的大头照宣传横额，更介绍素海霖是2026至2027年网站特邀女神。这个外围网站除了主力提供体育博彩外，亦有其他网上赌场，老虎机，电子竞技等等各类形式赌博。

至于惯常吸引赌客的手法亦大同小异，包括开户送钱，充值加乘，回佣，包赔单等等，务求以各种形式优惠，吸引赌客进场。据了解，该赌博网站在马来西亚合法注册，但在香港则属非法。对于素海霖为外围赌博网站进行宣传，会否触犯法例？《星岛申诉王》正就事件向警方查询。

事实上，世界杯开锣后，警方就以行动代号「北岭暨蓝月」出动600名警力， 搜查港九新界多处地方，捣破多个外围赌博集团及场所，行动中拘捕150人，包括外围赌博网站骨干成员。

在上一届2022年世界杯期间，当时亦有外围赌博网站高调聘请「艺人」及「KOL」作为代言人宣传，当时警方以她们利用网上号召力发布讯息，推销网上赌场，吸引人投注赌波，以「涉嫌推广或便利收受赌注」罪名拘捕7名女子，当中包括艺人贝依霖。

部分赌博网站自称在海外合法注册，有组织罪案及三合会调查科早前在记者会强调，除了受规管的赛马、足球博彩及六合彩，以及获发牌的博彩场所如麻雀馆获法例豁免，其他赌博活动均属犯法，在香港境内对本地或海外外围赌博网站下注均干犯「向收受赌注者投注」罪，最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；至于「收受赌注」，最高刑罚为监禁7年及罚款500万元。

至于社交媒体出现的非法赌博宣传广告，警方亦会要求相关服务供应商将讯息移除。