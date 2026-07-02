星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散

夫妻理应互相扶持，才能在婚姻路上走得更长更远。有网民日前在社交网站发文，透露其朋友原本是全职妈妈，在丈夫失业、收入大减的情况下，不但拒绝辞退外佣及外出做兼职帮补家计，竟得寸进尺，要求已经身兼多职的丈夫再做一份「夜晚炒散」，令她觉得心酸于是发文讲述事件，形容是「男人之苦」。

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据帖文透露，其朋友一家五口，全靠丈夫一人养家。除了夫妇二人，他们育有分别9岁及11岁的子女，并聘请了一名外佣。事主的丈夫原本月入约 $32,000，可惜近两个月不幸失业。为了维持沉重的家庭开支，丈夫打几份工，除了兼职送外卖及做速递员，逢星期六、日更要兼职做白牌车司机，连一天假期也没有。在如此巨大的经济与身心压力下，妻子却依然不愿妥协分担，令旁人也替这位丈夫感到心酸。

涉事港妻的朋友，在网上发文讲述事件。

两性关系顾问曹祐谦指，当家庭突变出现经济问题时，双方要坦诚沟通，不要互相埋怨对方。（受访者提供）

劝做兼职帮补 惹港妻不满

尽管丈夫已经日做夜做，拼尽全力，但现时月入仅勉强凑够约 $25,000，比以往足足少了 $7,000。发帖者（即楼主）无奈表示，这名港妻朋友经常打电话来大吐苦水，抱怨丈夫收入大缩水导致生活拮据，令她十分不满。更令人错愕的是，朋友不但没有体谅丈夫的辛劳，反而要求楼主帮忙介绍「夜晚炒散」的兼职给丈夫，填补收入缺口。

见到朋友的丈夫如此辛苦，楼主不禁好言相劝，建议她不如先从「节流」著手，辞退家中外佣以减轻沉重的开支；同时建议朋友自己也找份兼职，夫妻同心帮补家计。谁料这名港妻听罢，不但一口拒绝，甚至恼羞成怒，将不满发泄在楼主身上。她反斥楼主存心不想帮忙，更认为对方只是想逼自己出外打工，完全听不进任何苦口婆心的建议。

该帖引起网民极大回响，大多数都认为港妻朋友想法不对。有网民形容她是「极品」，指她已有工人帮忙照顾小朋友，批评她只想做「少奶奶」，懒理老公由朝做到晚。有网民嘲讽「ftm」应出世至今都未试过打工。有网民直指该港妻超级自私，把老公当成提款机。

婚姻辅导顾问建议先减家庭开支

《星岛申诉王》访问了从事婚姻辅导工作、两性关系顾问曹祐谦，他就今次个案指出，当因为老公失业令家庭收入减少，而另一半又未能即时出来工作时，应先减少家庭开支，「例如不要请工人，若租屋可搬至租金较平单位，尽量去填补收入缺口，不要一下子逼老公做多份工，有可能压力爆煲。」

曹又认为，女方可能不是懒惰不想工作，只是太长时间离开职场，根本不知道自己可以做什么，或者需要时间调节心理，「所以双方一定要沟通商量，不要一味埋怨对方，否则只会影响夫妻关系，甚至去到离婚地步。」

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