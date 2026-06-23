星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」

如厕期间若突然遭人强行闯入，定必饱受惊吓。一名港女在网上发文控诉，指在旺角一家餐厅如厕时，竟遭一对情侣用锁匙强行打开厕所门。事主虽已多次高声呼叫示意，对方却置若罔闻，导致她下半身春光乍泄。更甚者，涉事男子事后不但毫无歉意，甚至「恶人先告状」大声发难要求报警。《星岛申诉王》其后向涉事餐厅了解，由职员亲自解释事件的来龙去脉。

据女事主在帖文中透露，事发于6月22日，她与男友在旺角雅兰商场附近一家连锁日式西餐厅用膳。至店舖即将打烊之际，她前往店内洗手间如厕，而该洗手间需使用专属锁匙方能开启。事主表示，如厕期间门外突然有人尝试用锁匙开门。她大惊之下，随即多次高声大叫「里面有人」，惟对方完全未有理会，继续强行转动门锁。最终厕门被打开，门外正正站着一对男女；由于女事主当时未来得及穿好裤子，突如其来的举动吓得她花容失色。

港女发文分享在旺角餐厅如厕时，被一对情侣强行开门的遭遇。（Threads截图）

港女在帖文中表示，涉事男子开门后不但没有歉意，还发烂指责她。（Threads截图）

涉事男情绪失控 企图动手施袭

女事主整理好衣物后，随即步出与该对情侣理论。惟涉事男子不但未有致歉，更反指不满女事主责骂其女友，继而「恶人先告状」当场发难。他除了对女事主指手画脚及大声喝骂外，更企图阻止事主拍摄，并多次扬言要报警处理。

据女事主描述，当时现场情况十分混乱，该名男子情绪激动，一度企图动手施袭。幸好事主男友、涉事男子的女友及一名餐厅职员见状合力制止，事主才免于受伤。为免事件进一步恶化及再作纠缠，事主与男友随后匆匆离开餐厅。

事件在网上曝光后引起强烈回响，帖文累积近40万人次浏览。大批网民对事主的遭遇深表同情，纷纷留言表示：「当刻便应该报警」、「为何男人可以取得女厕锁匙」、「单看这男人的模样便知有问题」。事主原本未有即时报案，但听取广大网民的意见后，当晚已更新帖文，表示正式报警备案，同时亦在文中衷心感谢当时伸出援手的餐厅职员。

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《星岛申诉王》记者就事件到访旺角餐厅查询，有职员透露公司已知悉情况，极度重视今次事件。事主在厕格内，为何涉事情侣仍拿到厕所锁匙呢？店员解释，洗手间只有一条锁匙，怀疑女事主是等人离开时尾随进入，并非使用锁匙开门，所以涉事情侣便拿到洗手间锁匙，继而发生今次事件。

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而今次事件中，男子所作行为有没有刑事责任？律师曹希圣表示，涉事男子闯入女厕，已触犯窥淫罪，即使他以女朋友有需要如厕为由，但他本人根本毋须一起入内，所以已很大机会触犯这法例，最高刑罚监禁5年。