星岛申诉王 | 何文田篮球场打波 健身教练狂销报Gym 烦足2小时拒绝20次不果 港男喊报警自救

24/7全年无休的健身室盛行，传统健身室教练，变相少了平台吸纳学生，为求生计唯有奇招自救。一名港男在网上发帖，讲述自己日前在街场打篮球，遭到自称健身教练的陌生人搭讪，最后被苦苦纠缠两小时的离奇经历，成为热话。

港男陈先生接受《星岛申诉王》访问时表示，他于6月21日到何文田一个篮球场打球，途中忽然有一位自称健身教练的陌生人上前，拍了一下他肩膊、赞赏他很有潜质，想邀请他到邻近只需5分钟路程的健身室参观、教他健身。他已即时拒绝，表明「你走啦，我无钱报名的了」，但对方仍一路尾随、分享自身的减肥经历。

陈先生续指，沿路对方不理会他的拒绝，使出浑身解数推销他。对方更提出，「我保证今日不会推销你签单」、「 帮你支付一个月月费都可以，都是想与你互相勉励、共同进步」。陈先生虽再坚决拒绝，惟对方却再叫来另外两位女同事、令陈先生感到被监视的感觉，形容有前所未有的压迫感。

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事主连拒廿次不果喊报警 网民：为甚么逗留两小时

据陈先生在帖文中形容，在他打球的两小时内，他连续拒绝最少20次，但对方仍锲而不舍纠缠。最后他大声斥责该位健身教练的行为，并要求报警，对方一行人才离开。他希望透过分享这次遭遇，提醒大家遇上类似搭讪，千万不要心软回应，以及要留意是否被尾随。

关于是次事件，网民认为：「很恐怖」、「帮你支付一个月，再签约三十六个月」等。不过亦有人质疑事主，「他一开始缠你便直接离开，为甚么要逗留两小时？」

各行各业揾食艰难，大家对上述健身教练落力推销、却惹来反感的事件有什么看法？大家在街上又遇过什么离奇的促销方式，欢迎留言讨论。

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