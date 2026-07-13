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星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸

申诉热话
更新时间：07:45 2026-07-13 HKT
发布时间：07:45 2026-07-13 HKT

《星岛申诉王》过去多次报道涉及投资纠纷的申诉，而今次发生争拗的，是一间特许经营的手摇柠檬茶店。投诉人指控入股加盟后，负责营运的股东帐目不清，开业后不单止未分过钱，还得悉营运店舖的股东拖欠租金，担心血本无归。

该涉事茶饮店来自广州，2023年4月，在尖沙咀开了第一间分店。该店股东包括3名香港男子，分别名叫Johnny、阿Ray和阿成，他们声称是这个品牌的香港代理人，游说其他人出资加盟开分店。

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饭局认识被邀加盟 声称月月有钱分

而向《星岛申诉王》申诉的4位事主，包括Hoson和阿May，他们本身是朋友。2023年，他们在朋友饭局认识了Johnny等人，之后定期都有聚会。同年11月，他们被Johnny等人游说，加盟投资即将在启德体育园开设的分店。Hoson说：「他们说还欠30至40万，邀请我们加盟做股东。」Hoson指对方说认识业主，可享租金优惠和租到好的舖位，「他又以尖沙咀分店做例子，说该店每月都赚钱，每个月都分到钱。」

因为对方说到很易赚，Hoson 4人决定加盟。他们先开了一间公司，以公司名义投资做股东，预计开业成本是130万元，股东分为3组人，「A组就是Johnny3人的公司，B组是我们这边，还有C组的两个女生。」而Hoson等人出资64万，分两期缴付，占40%股份。2024年3月，Hoson等人先付首期32万，预计店舖同年12月开业。

当时Hoson曾经向Johnny等人提议，参与店舖装修的报价，但Johnny以总公司有规定为由拒绝，又说装修要按总公司的规格去做。除了前期工作无法参与，Hoson等人付款后才知道，舖位由原先说好的在举办大型活动的启德主场馆，变了在人流较少的启德体艺馆，「他当初说好开铺的位置不是这里的，搬到一个相对人流少一点的地方，好像被迫开在这里，跟他说法有出入。」

帐目混乱单据简陋 要求退款被拒

到了2024年11月，即是开业前一个月，投资计划突然出现重大变化，「他们说投资超支，当初的130万已不够，现在要239万，要求我们多付31万，我们当然拒绝。」Hoson觉得投资额多了这么多，对方应事前通知商量，而不是突然要他们就范。

其后翻查对方提供的单据，Hoson觉得更加可疑，因大部份对方交出的单据，都是用Excel表输入的数字，单据亦没有公司名字和印章，「装修那张单据数目最大，已经139万，只是电脑打印的报价单。」

而Hoson觉得最离谱的，是Johnny等人交出的投资帐目，B组和C组股东的版本，金额有很大分别，令人感觉帐目很混乱。由于对Johnny等人失去信任，Hoson等人要求退款，但被拒绝，于是决定拒付32万尾数。因此，原先说好的4成股份，被扣至只有13%。

人流少生意差 欠半年舖租 

由启德分店开业至今，Hoson等人从未看过收支帐目，还发现资金去向不明，「店内有一部电子货币机，用来收取支付宝、微信支付和八达通，这部机并不是用我们公司去收钱，是另一间食品公司，跟这间茶店完全没关系，这一点非常不合理。」

开业年半，Hoson等4位股东一毛钱都没分过。而Johnny等代理人，又说因为生意差，已经半年没有交租。作为股东，Hoson他们只有一个诉求，就是希望Johnny等人出来面对，「经营有问题我们理解，都要开会商讨，就算一直亏损，都要公开帐目。他们不肯商谈，又不出来见面，今年10月租约就完结，我们的钱也没有了，这样不合理。」

记者到位于启德的茶饮店视察，发现店舖所在位置人流很少，和最初有人标榜靓舖位很大出入。目测所见，店舖生意一般，记者在一个半小时内，发现只有3个客人光顾。《星岛申诉王》尝试接触Johnny等三位自称代理人了解事件，职员说他们很少回来，致电手提电话和发讯息，都联络不到他们。

《星岛申诉王》又去了他们第一间开设的尖沙咀店，店员说他们已经卖了盘，「一定不会再出现，他们已经不是这里老板，都一年了。他们卖了这间舖给其他人，我们现在受雇其他老板。」

近年《星岛申诉王》都报道过一些涉及招股做生意，结果变成怀疑骗局的争议，要报警处理，所以投资真的要小心。如果大家都有类似纠纷，欢迎联络《星岛申诉王》申诉。

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