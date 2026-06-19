星岛申诉王 | Casio复古表翻红 号称「劳力士平替」 $400有交易 掀全城寻宝潮

近日一款Casio复古怀旧手表，在社交平台上爆红。该款手表售价不高，但部分表面颜色与劳力士、AP等名表相似，因而掀起全城扫货热潮 。《星岛申诉王》走访多间手表舖，均表示已经断货，且短时间内不会返货。直至前往寻宝胜地深水埗，始在老牌钟表店找到该款热抢手表。表行负责人还透露，近日每天逾50人前来查问 。

有关该款Casio怀旧复古手表的帖文，主要在社交平台Threads上疯传。不少网民古老当时兴，四处分享配戴该手表的照片，狂赞该系列手表「平靓正」，只需三四百元就有交易。由于该怀旧手表部分表面颜色，例如Tiffany blue、烟熏玫瑰粉色等，与动辄数十万元的名表品牌，例如劳力士Air King、百达翡丽（Patek Philippe）Nautilus的色调相似，被网民称为「劳力士平替」及「PP平替」。追捧效应下，令这款手表迅速成为爆红潮物，引来大批表迷争相扫货，因而出现暂时断货的情况 。

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老牌表舖 仅剩一只「三文鱼面」

《星岛申诉王》记者Elaine，曾到多间表行查问。直至找到深水埗区一间老字号表舖，终于在店内找到硕果仅存、俗称「三文鱼面」的橙色240E型号（AQ-240E-4A）表。该店负责人Winky受访时表示，该系列复古手表最近的确大受欢迎，「很多人查询，每天超过50人，因为之前有人在Threads出帖，吸引很多人专登来买 」。该款Casio手表零售为港币398元，非常亲民。惟全港表舖均已断货下，市民短期内恐怕难以买到心仪款式。

采访当日，该店挤满前来看表和买表的客人，部分就是为了寻找这款手表。已退休的表迷Sunny Boy表示，早在70年代初期，就开始买Casio第一代电子表，感觉惊为天人。不过另一客人袁先生则认为，这表款质感一般，与名表无法相比，故纵然成为潮物，亦不会入手。

各位表迷对这次Casio复古表大热有什么看法呢？欢迎留言讨论。

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