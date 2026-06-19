星岛申诉王｜港版《铁拳教育》怪兽家长逼食「聪明药」 放蛇揭药房违规卖药：食后考试会高分些

Netflix正在热播韩剧《铁拳教育》，讲述在教育制度崩坏的背景下，韩国教育部长成立「教权保护局」，试图用铁拳捍卫教师尊严，全集10个故事均取材于韩国的真实悲剧。其中家长望子成龙而滥用ADHD「聪明药」这个剧情在香港也活生生上演，有医学界人士透露本港也有家长逼子女滥用「聪明药」催谷成绩。《星岛申诉王》放蛇发现，本港有药房毋须顾客出示医生处方，便出售受管制的精神科药物，每盒100粒售价1200元。有精神科医生指出，此类药物属危险药物，仅适用于专注力不足及过度活跃症（ADHD）患者，胡乱服用可能带来多种副作用。

俗称「聪明药」的药物，其本质为中枢神经系统刺激剂，临床上主要用于治疗注意力不足/过动症（ADHD），常见的成分与商品名包括哌甲酯（Methylphenidate，如「利他能」Ritalin、「专注达」Concerta）。根据香港法例第134章《危险药物条例》及第138章《药剂业及毒药条例》，该药物被列为第一部毒药与危险药物，必须经由本地注册医生进行专业临床评估后开具处方，方可合法配发与使用。

放蛇直击药房职员形容为「聪明豆」

《星岛申诉王》记者放蛇走访多间本地药房尝试购买其中一款「聪明药」，发现部分药房在毋须顾客出示医生处方的情况下便轻易出售。有药房店员更向记者形容药物为「聪明豆」，并指「可能是为了考试聪明点、分数高点」，同时介绍有国内版及国外版可供选择，每盒1200元有100粒，声称功效相同。

精神科医生：滥用或致情绪波动失眠

精神科专科医生林震接受《星岛申诉王》访问时表示，这些用来治疗ADHD的精神科药物属于《危险药物条例》监管下的处方药，患者必须按医生指示服用。他指出，这类药物分为中枢神经刺激剂与非中枢神经刺激剂两大类，两者均属精神科危险药物。他强调，这类药物理理论上难以在普通药房购买，即使购买亦必须持有医生处方。

林医生解释，ADHD患者因脑内多巴胺或去甲肾上腺素分泌不足，服药后有助改善专注力不足及过度活跃等情况。但若没有ADHD的人胡乱服用，理论上并不会产生提高专注力的效果。他警告，胡乱服用此类药物可能引发严重副作用，包括食欲不振、体重下降、失眠、心跳加快、血压上升，甚至情绪波动加剧。

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港妈带子女针灸求高分 忧儿考不上名小情绪崩溃

除了喂子女服用「聪明药」之外，香港怪兽家长的催谷手段亦层出不穷。香港中医药管理委员会注册中医师胡凯淋透露，常有家长因觉得孩子成绩差，怀疑是否患有ADHD，便带同子女前来求诊针灸。胡医师指出，她诊断后发现这些小朋友脑部发展完全正常，只是单纯不喜欢读书，家长却硬要带他们来针灸，结果对成绩毫无帮助，小朋友还要白白多挨几针，心理上承受不少压力。

催眠治疗师林云峰（Tim Sir）则分享更极端的个案。他提到，曾有一位母亲因五岁儿子被幼稚园老师指手部动作过多，担心他出现问题，以及于将来未能考入心仪小学，几乎精神崩溃。她带儿子看遍多位专业人士，结果全部诊断儿子没有任何问题，反而是妈妈自己情绪极度焦虑。她因过度担忧，除了求神问卜，更花了六位数字金额进行大型宗教仪式，最终完全无效。他同时指出，很多家长被巨大的焦虑蒙蔽，长远只会影响小朋友的心理健康。