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星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高

申诉热话
更新时间：07:45 2026-06-17 HKT
发布时间：07:45 2026-06-17 HKT

近日网上疯传一则影片，主角是一位拥有六块腹肌的旺角鱼档大只佬。网民指卖鱼爆肌男身上纹身和腹肌甚具型格，扬言会特地光顾这鱼档。《星岛申诉王》记者Bubble，在街市成功寻获该位鱼档爆肌男，得知他身型能如此健美，事出有因。

爆肌男原名黎俊杰（人称阿俊，洋名Chris），今年34岁的他，在访问中透露过去原本任职健身教练和泰拳教练，更一度参加泰拳比赛，但因为疫情扭转了他的人生。他表示疫情期间室内体育处所关闭，开工不足、每月入不敷支，便回去继承家族的鱼档生意。「鱼档是家人的。刚好想尝试在元朗开业，旺角店人手不足够，我便伙同员工一起工作。」

虽然角色有变，但阿俊为了继续保持六块腹肌的身型，每星期仍有两至三日，下班后抽空前往邻近健身室操练。他笑言，经营鱼档其实已不乏体力劳动，每天工时从早上8时至晚上7时、平均工作10天才休假1天，但他仍很享受下班操练的过程，形容是其中一个减压方法。

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纹身卖鱼佬展现柔情一面 街坊熟客赞：海鲜平靓正！

采访当日所见，阿俊和不少街坊都有说有笑，小朋友也喜欢与他闲聊。街坊梁太表示，阿俊虽然纹身很多，但赞他人很乖巧斯文。另一位光顾十数载的熟客阿文称，阿俊所售的海鲜不单价廉物美、还透露他不时以较低价钱、销售海鲜给邻近的长者，大赞他是心地善良。

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六块腹肌「卖鱼佬」的影片成为网络热话，但阿俊其实没有太放在心上；他指遇到有人跟他打招呼，他当然会礼貌回应，但最重要是努力工作、赚钱要紧。阿俊胞弟、在元朗经营鱼档的阿K也认同兄长所言，直言近年不少人北上买菜，导致香港鱼档的经营变得艰难。

如果各位在街市也有奇人奇遇，欢迎联络《星岛申诉王》报料。

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