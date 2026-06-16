星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」 2岁女非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表

出轨是婚姻破裂的最大源头，一名韩国男子在Threads发文踢爆奸情，指其港人妻子红杏出墙，2024年回港时搭上一名已婚男子，更展开长达两年的婚外情。更惨的是，事主最近才发现次女并非自己亲生，他更揭发妻子出轨的对象在本港任职老师。《星岛申诉王》联络到该名越洋捉奸的韩男，讲述事件始末，他更怒斥出轨的对象不配为人师表。

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该名男子在Threads上发文讲述自己被派帽的过程，吸引大批网民讨论，有网民指剧情呕血，甚至有网民质疑是否恶作剧。《星岛申诉王》记者联络上发帖的韩籍男子，对方向记者出示韩国身份证明，并接受访问讲述自己被出轨的经过，以及发帖控诉妻子及奸夫的目标。

该名韩国男子名叫金玟准，今年39岁。他接受访问时表示，他原本在韩国任职导游，数年前邂逅了前往韩国旅游的港人妻子Tiffany，两人拍拖结婚，更分别在香港和韩国举行婚礼。而疫情后他已没再从事导游工作，但没透露现时职业。金男又说，两人婚后在韩国定居，育有一子一女，妻子Tiffany每年都会回港探亲两、三次，每次会逗留三个月。

聊天记录揭奸情 妻带幼女回港

据金玟准表示，妻子于2024年回港出席朋友婚礼期间，认识了一名罗姓男子，两人很快打得火热。记者问他如何揭发事件，金玟准表示，他上星期从妻子手机的聊天记录得知真相，更揭发2岁幼女不是自己骨肉，而是妻子跟罗姓男子所生。金男向记者表示，幼女一直由他抚养，罗姓男子一毫子没有出过。

他续称，两人现时已面临离婚，妻子昨天（15日）已带同幼女返回香港。金男称，他曾联络罗男妻子，对方竟然得悉丈夫事件，但强调自己没有经济能力养小孩子。

金玟准表示，自己在网上发文是希望罗姓男子的亲人知道事件，亦希望罗姓男子为孩子负上责任。金男又批评，罗在本港一间中学任职老师，做出破坏别人家庭的事情，根本不配为人师表。这次网上踢爆奸情，亦引起网民热烈讨论。而事主妻子Tiffany的社交平台帐号，现时已关闭无法浏览。记者曾致电事件主角罗姓男子，接通后很快便接驳至留言信箱。

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