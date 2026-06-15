星岛申诉王｜纹身青年霸坐巴士楼梯 禁乘客通过 态度敌意似想郁手

公共交通工具本身已人多挤逼，但遇上自私乘客，则更令人气结。有网民日前在社交平台发文，指乘搭巴士时遇到极品男乘客，不但霸占楼梯当座位，更凶神恶杀不准其他乘客前往上层。即使巴士司机开广播要求让开，该乘客也无动于衷。大批网民斥责自私男行为，建议即时报警处理。

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事主在帖文表示，他当日放学乘巴士回家。由于是繁忙时间，下层车厢已非常挤逼。事主行至楼梯想往上层看看有否座位时，一名身穿黑衣的纹身男子坐在楼梯口位置，完全阻碍其他乘客上落。当时不少乘客要求黑衣男让开，但对方完全不理。之后陆续有人上车，由于无法走到上层，下层变得更加挤逼。当时一名在下层的婆婆，因为站不稳想到上层寻找座位，黑衣男就刻意伸长双脚，又将布袋放在中间，然后嚣张说：「说了不可以就不可以，需要到上层的全部等一等，不要烦我。」

事主不忿该乘客的自私行为，在网上发文公开事件。(来源：Threads)

该黑衣青年坐在楼梯位置，并阻止其他乘客走到上层。(来源：Threads)

纹身青年阻碍乘客登上上层后，还露出一脸得意的挑衅笑容。(来源：Threads)

乘客塞爆下层通道 黑衣男坚拒让开

除了阻挡上落，黑衣男的态度亦十分差。事主指对方眼神「凶到好似人欠他数百万」，又语气恶劣地对事主说：「下面这么多扶手不能站吗？急着行上二楼做甚么，我正在整理物品，不想让开。」其后，巴士司机发出广播，要求堵塞楼梯的男子让开，他继续充耳不闻。事主重申，当时该男子的眼神「超有敌意」，甚至乎看着他拍摄的镜头，带有挑衅的笑容，似乎想动手打他。因为担心人生安全，事主最终没有出声斥骂对方。

网民对于黑衣男子行径大感愤怒，不少人认为要即时斥责他的行为、找巴士司机过来处理或报警求助等。部分网民还表示，看到这篇帖文仿如身历其境，血压上升，又语带相关地说「楼梯应该无闭路电视」、「应该铁拳教育」等，暗示应该私了。不过亦有人指出，该名青年或有反社会人格或暴力倾向，与他直接对骂或有危险。

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乘客在乘车时遇到这类情况如何处理？《星岛申诉王》查询九龙巴士（一九三三），该公司表示，九巴重视良好的车厢体验，是严禁乘客阻塞楼梯，以及禁止在巴士行驶时，在双层巴士上层或梯级站立。当车长发现或接获通知有乘客未有遵守，会透过车厢广播系统作出劝喻；若有关行为影响车厢秩序、滋扰其他乘客，甚至影响行车安全，车长会在可行情况下暂停行程和寻求其他前线车务人员支援，有需要时报警求助。根据《公共巴士服务规例》，双层巴士行驶时，楼梯是严禁站立及放置物品；乘客最高可被罚款2000元。