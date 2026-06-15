星岛申诉王｜纹身青年霸坐巴士楼梯惹热议 发帖者澄清AI图：仅为戏弄朋友

公共交通工具本身已人多挤逼，但遇上自私乘客，则更令人气结。有网民日前在社交平台发文，声称乘搭巴士时遇到极品男乘客，不但霸占楼梯当座位，更凶神恶杀不准其他乘客前往上层。即使巴士司机开广播要求让开，该乘客也无动于衷。大批网民斥责自私男行为，建议即时报警处理。惟事件其后峰回路转，发帖者突然公开道歉，指该段巴士「经历」，纯粹以他朋友为蓝本以AI创作，原意是「私人趣味创作」，简单而言就是戏弄朋友，没想过事件会广受关注。

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事源日前有人在Threads发帖，声称放学乘巴士回家，由于是繁忙时间，下层车厢已非常挤逼。事主行至楼梯想往上层看看有否座位时，一名身穿黑衣的纹身男子坐在楼梯口位置，完全阻碍其他乘客上落。当时不少乘客要求黑衣男让开，但对方完全不理。之后陆续有人上车，由于无法走到上层，下层变得更加挤逼。当时一名在下层的婆婆，因为站不稳想到上层寻找座位，黑衣男就刻意伸长双脚，又将布袋放在中间，然后嚣张说：「说了不可以就不可以，需要到上层的全部等一等，不要烦我。」

有人日前在网上发文公开一宗声称乘巴士遇上自私乘客的帖文，引起广泛关注。(来源：Threads)

发帖者还公开图片，见到一名黑衣青年坐在楼梯位置，声称他阻止其他乘客走到上层。(来源：Threads)

据文章形容，该纹身青年阻碍乘客登上上层后，还露出一脸得意的挑衅笑容。(来源：Threads)

事件愈闹愈大，发帖者日前承认该段经历属AI创作，向朋友及公众致歉。(来源：Threads)

巴士「经历」愈传愈广 发帖者终认AI创作及致歉

帖文绘影绘声地指，黑衣男当时态度甚差，眼神「超有敌意」，霸坐楼梯之余还露出挑衅笑容，似乎想动手打人。因为担心人生安全，事主最终没有出声斥骂对方云云。帖文引发网民愤怒，认为他应即时斥责其行为、找巴士司机过来处理或报警求助等，甚至称「应该铁拳教育」等。不过亦有人指出，该名青年或有反社会人格或暴力倾向，与他直接对骂或有危险。

惟随着帖文愈传愈广，事件出现戏剧性变化。帖主发文指出，该则帖文的图片，是他身边认识多年的朋友，而事件内容，则是他以AI创作的素材，并非真实。他指自己一开始只当作私人趣味创作分享，没想到意外扩散和引发大量讨论，让他朋友及网路大众带来困扰，为此深感抱歉。

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然而这宗虚构事件亦引发另一讨论，就是乘搭巴士时遇到这类情况如何处理？《星岛申诉王》查询九龙巴士（一九三三），该公司表示，九巴重视良好的车厢体验，是严禁乘客阻塞楼梯，以及禁止在巴士行驶时，在双层巴士上层或梯级站立。当车长发现或接获通知有乘客未有遵守，会透过车厢广播系统作出劝喻；若有关行为影响车厢秩序、滋扰其他乘客，甚至影响行车安全，车长会在可行情况下暂停行程和寻求其他前线车务人员支援，有需要时报警求助。根据《公共巴士服务规例》，双层巴士行驶时，楼梯是严禁站立及放置物品；乘客最高可被罚款2000元。