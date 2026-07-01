星岛申诉王 | 北上配眼镜平靓正？ 直击深圳眼镜城揭3大陷阱

港人北上消费成风，除了饮食玩乐，不少人亦会选择到内地配眼镜，认为「平靓正」。《星岛申诉王》留意到不少港人北上配过眼镜后，在网上评价好坏参半，有人称赞价廉物美；亦有人大呻「中伏」，投诉配戴眼镜后出现头晕眼花，怀疑镜片度数有误。《星岛申诉王》记者到港人热门的配镜地点，包括深圳东门及福田的眼镜城，揭开北上配眼镜的三大伏位。

伏位一：名牌镜框实为高仿

记者首站到东门一间号称获「蔡司、HOYA授权」的眼镜店，店内陈列著各式各样的「名牌」镜框。当记者询问哪些是国际名牌时，店员介绍了精工、夏蒙等品牌，但随后直认不讳地说「全部都是1:1。」

记者追问何谓「1:1」，店员坦言是「高仿」，并解释因为真货贵，没有人会购买。记者再观察，发现店内的雷朋（Ray-Ban）太阳眼镜只要$280起，跟正版动辄千多元的比较，便宜了差不多一千元。

伏位二：名牌镜片产地有误导之嫌

镜框真伪存疑，镜片又如何？店内价钱牌显示，国产镜片最便宜只需不用30元人民币，但若要选择名牌镜片如蔡司，价钱便三级跳，索价1,200人民币。店员起初声称是「德国蔡司」，并强调「我们这边授权的，保真」，当记者指内地的蔡司应该都是中国制时，店员随即改口风承认：「都是德国的技术，但是中国有生产的厂家」，并指香港不少眼镜店都会光顾他们做蔡司镜片。

《星岛申诉王》就此事向香港蔡司查询，对方回复表示，蔡司视光护理于全球设有多个生产基地，但没有发现有香港眼镜店从内地门店配镜后，再取回香港销售的普遍情况。

伏位三：需留意视光师专业资格

在验眼环节，该店的视光师先用仪器作初步检查，再让记者戴上试片，整个过程仅约3分钟便完成。期间记者询问其专业资格，店员展示一张由国家「人力资源和社会保障部」于2009年颁发的证书，但不足十秒便匆匆收回。翻查资料，发现持有此类证书的视光师只具备验眼资格，即量度眼睛度数，但不能进行全面的眼睛健康检查。

记者最后在内地配了一副眼镜，并带回香港的眼镜店进行检测。结果发现，虽然眼镜度数准确，但内地店员并未为记者量度镜片上眼睛位于镜片上的「瞳高」，导致佩戴时影像不够清晰。

本港视光师可进行筛查眼疾

记者向香港注册视光师陈敏琪了解，她解释，自1996年起香港落实了强制注册及纪律规管视光师专业资格，分为「第一部份」至「第四部份」注册。现时香港大部份都是第一部份视光师，拥有此资格的视光师，需于香港理工大学修读视光专业五年制学位课程，或是由本地认可的海外学院毕业的视光学大学生所担任。



她指，视光学的课程内容不止检验眼睛度数，更涵盖整个眼睛结构及基础身体状况的知识，因此能作诊断性检查，如筛查青光眼、白内障等眼疾，并需每三年持续进修30小时才可续牌。相反，内地的视光师发牌基础及课程年期各有不同，一般眼镜店的视光师主要负责验配度数，按照规定亦不可为客人进行放大瞳孔等详细眼科检查。

综合而言，北上配眼镜是否「平靓正」，实在见仁见智。大家又有没有试过北上配眼镜？欢迎留言分享你的经验。