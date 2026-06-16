星岛申诉王｜铜锣湾发型屋开业3个月屡遭骚扰 女子梯间小便、大叔吐水报复

铜锣湾一间开业仅3个月的发型屋，梯间屡遭不同怪人骚扰，负责人近日更在官方Threads社交平台上载影片抱怨，3日内先后发生陌生女子小便及驱赶开餐后吐水报复事件，负责人直言「心很累」，强调已贴告示表明CCTV二十四小时录影及呼吁切勿逗留梯间，目前加设感应门钟及店员加强巡视劝告，冀减低对客人滋扰。

涉事发型屋位于铜锣湾广场一期地面位置，负责人接受《星岛申诉王》访问时表示，该店位处商场地面位置，是唯一一间经楼梯才能抵达门面的店舖，自今年3月搬至现址后，经常发生不同陌生人占据梯间用膳或休息等行为，已贴出告示甚至出面劝喻，仍然禁之不绝，对此感到无奈。

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根据该店在社交平台上载影片所见，首段影片事发时段为上周三（10日）傍晚6时许，片中一名陌生女子蹲在梯间维持6秒，其间身旁男子一度步落楼梯「睇水」，以防被其他人发现，未几两人立即离开现场，梯间遗下一滩水状物体，怀疑是女子留下的尿液。

另一段影片发生于周六（13日）中午12时许，一名疑操普通话的男子坐在梯间用膳，被店员发现劝离，直至2小时后男子持一支矿泉水重返现场，怀疑报复早前被店员干扰用膳，直接饮水后在梯间吐水后离开。

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负责人回应，同类事件已经不止一次发生，自搬入现址后，陌生人在梯间「食三餸饭」、「锯扒」、「坐梯间休息」等屡次发生，几乎三日内便发生一次，由于门面必须经上述楼梯口出入，有机会阻挡客人造成不便，故不得不出面劝离。

她强调已在当眼位贴告示，指有CCTV二十四小时录影，并表明上址楼梯属私人地方，切勿用餐或便溺，违者送官究治，但仍然屡劝不止，现时会再加装感应门钟，一有人步进梯间便会响起声响，再由店员当面劝喻。

