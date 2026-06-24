星岛申诉王｜港女遇渣男 「结婚情骗」痛失300万 惨变人肉提款机 无钱救癌父终病逝

因为渴望爱情而盲目付出，代价可能大到难以承受。《星岛申诉王》接获一名港女申诉，指前男友不断以结婚为由向她借钱，涉款高达300万，但恋情未能开花结果之余，男方更拒绝还钱玩失踪。事主哭诉因积蓄被骗，令父亲无钱做手术，最终病逝。

从事美容业的女事主苏小姐（化名）向《星岛申诉王》透露，5年前在酒吧消遣时，认识了一名陆姓男子，他声称自己经营买卖二手汽车生意。苏又说，当时自己已30岁，有点心急想结婚，所以两人很快走在一起。男友可能看穿这一点，甫拍拖就说有意成家立室，但很快就露出真面目，拍拖第三日便向她借十多万，「本来我不会轻易相信别人，但那时不知道是他的甜言蜜语，还是我当时的心情，突然这样鬼捂眼。」

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拍拖数天即借钱 揭发出轨决定分手

其后两人在荃湾共筑爱巢同居。关系走前了，但苏小姐亦惨变对方的「人肉提款机」，男友前后向她借了超过100万元，她亦对这段关系产生怀疑。这时苏觉得要点保障，要求男友到律师楼立借据，涉及金额达到180万元。男友同意，但之后借得更猖狂，理由亦五花百门，例如缴交商业登记费和应酬交际费等。

为了长借长有，男友坚称自己拥有物业，卖出后便可还钱给她。另外，男友又说出甜言蜜语，指婚后会将他母亲的物业，转到苏小姐名下。她亦因而冲昏了头脑，继续借钱给他。

两人拍拖一年，苏小姐共借了300万给对方。直至发现男友出轨，她才清醒过来，「有一次他说被警方拘捕，问我借数万元保释，我便帮他，但我发现他拿钱后，当天下午就跟另一名女子去迪士尼玩。」男友借钱不还兼出轨，苏小姐忍无可忍下决定分手。

网上公开事件 多人声称同受骗

更不幸的，她的爸爸这个时候不幸患上癌症，需要大笔医药费做手术。由于所有积蓄几乎已借给前男友，苏小姐便要求对方还钱，但前男友只一直拖拉，一毫子也没有还，苏父因此未能得到更好治疗而病逝，她内疚地哭说：「我未能做到女儿的责任，爸爸便离世了。」

父亲离世后，苏小姐继续追讨前男友欠款，但对方爱理不理，最后甚至消声匿迹。苏于是在网上公开事件寻人，才惊觉不少人曾被前男友诈骗。有女苦主指出，陆男借钱后不肯还钱；更有男苦主表示，跟陆男合作二手汽车买卖生意期间，有人竟然私吞款项。

记者曾经以不同方法，多次尝试联络陆姓男子，包括致电其个人手机，他未有接听，留言留信息他也不覆；亲自到其注册公司位于工厦的办公室，但单位已丢空。就算致电他的亲人，亦被挂线，故一直未能与陆姓男子成功对质。

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