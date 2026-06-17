Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜中医师踩过界照乳房超声波 放蛇揭尖沙咀体检中心违规劈价吸客

申诉热话
更新时间：16:31 2026-06-17 HKT
发布时间：16:31 2026-06-17 HKT

乳癌是本港女性最常见的癌症，亦是女性第三位致命癌症，政府鼓励女性定期进行乳房检查，惟市面上的检测服务质素参差。《星岛申诉王》近日接获市民投诉，指尖沙咀一间体检中心以「中医主理」为名，在网页及社交媒体推销「乳房超声波检查」服务，质疑中医是否有资格操作超声波仪器。记者以顾客身份查询，体检中心职员承认服务由中医主理。衞生署回复查询时表示，已将个案转交警方跟进，并会为警方提供专业支援。

更多相关报道：1个月速减7磅-实测北上买瘦瘦笔-每支售324价钱是香港十分一 

该体检中心位于尖沙咀山林道，根据网页显示会提供一站式超声波服务，并由香港注册中医主理。超声波服务范围包括照乳房，子宫卵巢，甲状腺，前列腺和产前检查等，并提供即时超声波影像分析。

另外，该中心最近推出一项中医妇科联乘超声波检测的新客专属优惠，由中医一对一诊症，以超声波检测乳房或盆腔(二选一)，原价$1580，减至$580吸客。记者从网页发现，该中心的医疗团队包括中医、脊医、营养师和视光师，但没有放射技师注册人员。

根据该体检中心网页显示，注明会提供一站式超声波服务，并由香港的注册中医主理。
根据该体检中心网页显示，注明会提供一站式超声波服务，并由香港的注册中医主理。
记者（17日）下午再登入涉事体检中心网站，发现由中医主理等相关字眼已被删除。
记者（17日）下午再登入涉事体检中心网站，发现由中医主理等相关字眼已被删除。

低价招徕标榜中医主理  承诺发现肿瘤可转介公院

记者接获市民投诉后，以顾客身份向涉事体检中心查询乳房超声波事宜，当时适逢母亲节优惠，检查费用只需520港元。职员回复查询时表示，该项超声波检查全权由注册中医主理，并向记者承诺若检查过程中发现肿瘤，能为客人转介到公立医院作进一步就医，更强调没有额外收费，不停催促记者落实预定日期。

更多报道：莲塘口岸药材店均一价10元吸客 女中医识货踢爆平价豆染色扮贵价货

衞生署：操作超声波作诊断 必须持有放射技师注册

针对中医能否操作超声波仪器，衞生署在回复查询时明确指出，根据香港法例第359章《专职医疗业条例》及其附属法例，除了符合豁免条款的人士（例如注册西医）外，任何人如欲在本港操作超声波设备以达到进行放射诊断的目的，均必须向放射技师管理委员会申请注册。衞生署强调，任何人若从事放射技师专业而并无就该专业注册，即属违法。

该中心又有一项中医妇科联乘超声波检测的新客专属优惠，由中医一对一诊症，以超声波检测乳房或盆腔(二选一)，原价$1580，优惠价$580。
该中心又有一项中医妇科联乘超声波检测的新客专属优惠，由中医一对一诊症，以超声波检测乳房或盆腔(二选一)，原价$1580，优惠价$580。

更多相关报道：KOL想变蜜桃臀筷子脚 深圳抽脂手尾长 双腿肌肉变凹凸不平

市民可网上查阅注册名单 怀疑非法行医应报警

衞生署强调，现时本港各医疗专业人员（包括西医、中医及放射技师等）的专业注册，均由其所属的管理委员会或管理局按相关法例处理。市民在接受检查前，可主动于各管理委员会/管理局的官方网页，查阅相关专业人员的注册名单以保障自身安全。若怀疑有人涉嫌非法行医，或在未有注册的情况下非法从事放射技师专业，则应直接报警求助。

就涉事诊所的个案，衞生署已将个案转交警方跟进，并会为警方提供专业支援。据了解，警方已跟进衞生署的报案。

记者今日（17日）下午再登入涉事体检中心网站，发现该网站已删除由中医主理乳房超声波的字眼，更改了网站服务描述，声称中心以中医为根本， 结合超声波影像监察与跨专业团队协作， 与记者放蛇调查时已截然不同。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
5小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港偕妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
4小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
22小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
7小时前
美斯大三元封神，阿根廷大胜阿尔及利亚。
世界杯2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿尔及利亚 16个入球追平世杯历史神射手纪录
足球世界
6小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
20小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
1小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
6小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT