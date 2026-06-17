星岛申诉王｜中医师踩过界照乳房超声波 放蛇揭尖沙咀体检中心违规劈价吸客

乳癌是本港女性最常见的癌症，亦是女性第三位致命癌症，政府鼓励女性定期进行乳房检查，惟市面上的检测服务质素参差。《星岛申诉王》近日接获市民投诉，指尖沙咀一间体检中心以「中医主理」为名，在网页及社交媒体推销「乳房超声波检查」服务，质疑中医是否有资格操作超声波仪器。记者以顾客身份查询，体检中心职员承认服务由中医主理。衞生署回复查询时表示，已将个案转交警方跟进，并会为警方提供专业支援。

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该体检中心位于尖沙咀山林道，根据网页显示会提供一站式超声波服务，并由香港注册中医主理。超声波服务范围包括照乳房，子宫卵巢，甲状腺，前列腺和产前检查等，并提供即时超声波影像分析。

另外，该中心最近推出一项中医妇科联乘超声波检测的新客专属优惠，由中医一对一诊症，以超声波检测乳房或盆腔(二选一)，原价$1580，减至$580吸客。记者从网页发现，该中心的医疗团队包括中医、脊医、营养师和视光师，但没有放射技师注册人员。

根据该体检中心网页显示，注明会提供一站式超声波服务，并由香港的注册中医主理。

记者（17日）下午再登入涉事体检中心网站，发现由中医主理等相关字眼已被删除。

低价招徕标榜中医主理 承诺发现肿瘤可转介公院

记者接获市民投诉后，以顾客身份向涉事体检中心查询乳房超声波事宜，当时适逢母亲节优惠，检查费用只需520港元。职员回复查询时表示，该项超声波检查全权由注册中医主理，并向记者承诺若检查过程中发现肿瘤，能为客人转介到公立医院作进一步就医，更强调没有额外收费，不停催促记者落实预定日期。

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衞生署：操作超声波作诊断 必须持有放射技师注册

针对中医能否操作超声波仪器，衞生署在回复查询时明确指出，根据香港法例第359章《专职医疗业条例》及其附属法例，除了符合豁免条款的人士（例如注册西医）外，任何人如欲在本港操作超声波设备以达到进行放射诊断的目的，均必须向放射技师管理委员会申请注册。衞生署强调，任何人若从事放射技师专业而并无就该专业注册，即属违法。

该中心又有一项中医妇科联乘超声波检测的新客专属优惠，由中医一对一诊症，以超声波检测乳房或盆腔(二选一)，原价$1580，优惠价$580。

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市民可网上查阅注册名单 怀疑非法行医应报警

衞生署强调，现时本港各医疗专业人员（包括西医、中医及放射技师等）的专业注册，均由其所属的管理委员会或管理局按相关法例处理。市民在接受检查前，可主动于各管理委员会/管理局的官方网页，查阅相关专业人员的注册名单以保障自身安全。若怀疑有人涉嫌非法行医，或在未有注册的情况下非法从事放射技师专业，则应直接报警求助。

就涉事诊所的个案，衞生署已将个案转交警方跟进，并会为警方提供专业支援。据了解，警方已跟进衞生署的报案。



记者今日（17日）下午再登入涉事体检中心网站，发现该网站已删除由中医主理乳房超声波的字眼，更改了网站服务描述，声称中心以中医为根本， 结合超声波影像监察与跨专业团队协作， 与记者放蛇调查时已截然不同。