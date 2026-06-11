星岛申诉王 | 连锁餐厅菠萝包发霉极呕心 港妈怒报食环署：竟然卖隔夜货

一名港妈近日在社交平台发文，指在连锁餐厅买了两个独立包装的菠萝包，事后发现已发霉变黑，质疑餐厅的食品安全问题。她向食环署投诉后，引述食环署回复指店方售卖隔夜面包，惹起网民热议。《星岛申诉王》向涉事餐厅了解情况，店长确认有相关投诉，并承认餐厅会将当日卖剩的面包，隔日再次售卖。

据该名港妈在帖文称，6月8日（星期一）下午，她在马鞍山迎海荟一间连锁餐厅，买了两个独立包装的菠萝包，回家后随即放入家中雪柜，准备翌日给小朋友作早餐。岂料翌日拆去包装，发现两个菠萝包已经发霉，面包底部遍布大片黑绿色霉斑，其中一个面包皮内侧亦发现有霉迹，甚至连酥皮上都已经出现白色霉点。

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涉事餐厅生意旺 事主忧多人中招

港妈批评涉事餐厅连最基本的食品安全都不达标，并指该餐厅平日有不少小朋友光顾，大部分顾客不会刻意仔细检查，可能已不知不觉食用了发霉面包。而她事后已向食环署投诉事件，指食环署职员即时前往事主家中拍照取证，并对涉事餐厅进行全面核查。

涉事冰室的菠萝包是热卖品之一，甚至吸引歌星张敬轩去年7月在网上发文大赞好味。发帖港妈其后又更新帖文，引述食环署回复指店方将卖剩的面包隔日再售。

该帖文引起极大回响，大批网民留言讨论事件。有网民嘲讽「其实系因为佢无落防霉剂，天然健康！」、「有无搞错啊……放咗几日啊 」，更有网民分享指出，曾经在涉事餐厅其他分店用餐时，发现食物中出现疑似老鼠屎的物体，十分呕心。

集团回应采优化措施 产品异常即下架

《星岛申诉王》致电涉事连锁冰室查询，女店长在电话中回应表示，事件源于当日负责的店员，将卖剩的菠萝包放在面包柜一侧，导致出现发霉面包情况，她同时承认餐厅会将卖剩的隔夜面包，第二日继续售卖。

该连锁餐厅集团其后再以文字回复称，如产品超出公司规定的售卖标准，或出现品质异常，均不会继续售卖，并已即时了解事件及配合相关部门跟进。又指根据食环署巡查纪录，署方未有发现违规事项，现场食物存放温度亦属合适。

该连锁餐厅集团强调，已即时在涉事餐厅采取跟进及优化措施，如发现产品外观、气味或品质有异常，必须即时下架。

食环署则回应指，接获相关投诉后，已随即联络事主跟进，目前有关调查仍在进行中。而食环署人员亦已到涉事餐厅调查，其间没有发现食物被污染情况，并已提醒餐厅负责人和食物处理人员，须时刻注意食物、个人及环境衞生，以确保食物安全。此外，根据食环署纪录，由2025年至今年5月，食物安全中心共接获50宗有关涉事连锁餐厅集团在全港各区餐饮处所的食物投诉。

对于食肆食品安全问题，大家有什么意见？欢迎留言讨论。

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