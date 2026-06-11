星岛申诉王 | 脚趾插入鼻哥窿 直击少女及人妻做「足颜技师」踩脸按摩

近期本港出现号称全港首间的「足颜店」，提供由年轻女性及人妻以脚踩形式进行的面部按摩，备受争议。根据该店技师介绍页面，内容令人想入非非，包括「读大学SM女王Pixie，非常享受『踩踏』带来的支配感」、「Anna在女仆咖啡厅工作，脚底带甜甜香气」。网上技师一栏约有二十人可供选择，大部分只见到脚部，未能清楚看到样貌。

不少网友看过介绍后表示「刷新三观」，有人直言「好恐怖，适合变态佬」，亦有网民质疑衞生问题，担心「有香港脚（脚癣）怎么办」，甚至批评败坏社会风气。

男记者实测 脚趾撩鼻孔感难受

《星岛申诉王》记者Justin和Elaine实地前往该按摩店了解情况，单位面积约一千平方呎，以布帘围成间隔。技师Mimi为记者Justin进行服务示范，开始前先为双脚消毒，然后逐步按压太阳穴及迎香穴，并表示这些位置较为酸痛，若客人感到不适会加强按压。在毫无预兆下，Mimi突然将脚趾塞入记者的鼻孔，并将双脚踩落在面部，声称「这一下好放松的」。

完成首次足颜按摩后，Justin表示过程中因技师脚底汗水增多而叫停，虽然十数分钟的体验尚算舒服可以接受，但被女技师以脚趾撩拨鼻孔时，确实感到难受。

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技师强调无色情成分 只卖情绪价值

当天上班的两位女技师Elise及Mimi，异口同声指她们虽以腿谋生，但提供的服务并无色情成份。技师Elise自称曾是文员，由于公司减薪变为兼职，因此希望通过按摩赚取收入。她透露现在兼职做足颜师，其余时间则返回公司上班。因为有了兼职，她两份收入加起来，比以往全职做文员时还要高。

作为人妻及妈妈的Elise强调，自己从来不会做越轨行为，只会做零色情按摩。她透露其丈夫对于她这份兼职完全知情。

Mimi则表示，足颜按摩并非单凭双脚便可完成，需要控制力度与位置，并不容易。她本身曾到台湾进修采耳，而过往有一位男朋友有恋足倾向，因此对足部接触的接受能力较高，加上自己的脚掌较大，能够整只脚放在客人脸上，让对方感到被包围。

她认为这份工作能为客人提供情绪价值，让客人一边按摩一边倾诉心事。对于被问及有否遇过带有色情要求的客人，两位技师均表示没有，并指公司订立了四项明确规矩，包括客人不可触摸自己、不可触摸技师、不可索取技师联络方式，以及不可亲吻或舔脚底，绝大部分客人都会遵守。

对于有网民指该场所经营色情按摩，按摩店负责人L先生回应指，店内一早订立杜绝色情的规矩。开业两个月以来，只有一位客人因触碰技师而被赶走。「第一次违规时已给予机会，但该客人第二次再伸出舌头，便将其驱逐。」

他承认，做生意需要标新立异才能吸引客人，在商言商，在香港开设足颜按摩店纯粹为了赚钱。

根据网站资料，技师收费由半小时三百五十元至一小时六百元起。L先生旗下约有二十多名技师，必须预约才提供服务，每日约有十五至二十多名客人，绝大部分为男性白领，亦有旅客预约服务。为保障客人，L先生声称持续对技师的脚部有衞生检查，包括没有病菌及剪好脚指甲，以免脚趾甲刺痛客人。「有些客人偶尔会提出特殊要求，例如对脚板气味或干湿程度的偏好，但恋足只是一种美学鉴赏。」L先生还透露，自己有意在台湾开设这类足颜馆。

心理学家：恋足本身非心理病 属性偏好一种

对于有网民认为围绕女性足部的按摩属于恋足狂甚至变态，注册心理学家程衞强解释，恋足本身并非心理疾病，而是性偏好的一种。若事主必须透过脚部才能刺激强烈性兴奋或获得满足感，没有脚就不能得到满足，这才符合恋足倾向的特征。他强调，单纯光顾这类店舖的人，不应被直接贴上心理问题或心理疾病的标签。

然而，若发现自己或身边人士的恋物行为越来越失控，甚至出现偷拍、非礼等冲动，已经影响到日常功能，而且有排他性，这个就是心理疾病，需要立即医治。

关于上述按摩场所的合法性，根据香港《按摩院条例》，若店舖没有提供全身按摩，只提供面部、头皮、颈、肩、手或膝盖以下的按摩服务，可豁免申请按摩院牌照。

大家如何看待这类足颜按摩服务？欢迎和《星岛申诉王》分享。

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