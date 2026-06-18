星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭3年不加价 老板严守出品不减料：只求伙计有粮出

物价持续上涨，出街食饭愈来愈贵。不过，《星岛申诉王》发现连锁烧味店「朗益烧味工房」的双拼烧味饭只需$16，堪称全港最平双拼烧味饭，而且3年来从未加价，每日卖出超过三千盒，被街坊形容为「穷人恩物」。售价如此便宜质素是否参差？老板方生向《星岛申诉王》强调不偷工减料，解释定价只是因应街坊消费能力，「原意唔系赚钱，最紧要街坊食得开心」，以及可以出粮给伙计。

午市大排长龙 街坊跨区支持

访问当日，记者中午十二时到达深水埗分店，未到午饭高峰期，店外已大排长龙，不少街坊表示价钱超值。 住在九龙城的褚小姐表示：「我一个星期都嚟买五盒，特登坐车过嚟，最钟意食佢嘅叉烧饭，好抵食！」

街坊麦生则说：「平过两餸饭，我哋老人家冇咩钱，真系悭咗好多。」其次，住在深水埗多年的陈生更直言：「我帮衬咗几年，佢平到离谱，一个双拼饭先$20！」

$16食到双拼烧味饭 老板：我赚两三蚊咋，街坊开心就得

这家烧味档靠烧味饭，从原本两间分店扩展到现在五间，但各区分店的定价略有不同，其中以荃湾分店最为便宜，下午两点前只需$16就能买到双拼烧味饭。

老板方生坦言：「我原意唔系赚钱，最主要街坊食过觉得满意，返嚟斩料真正俾钱我赚。」

虽然价钱平，但老板方生表示自己对出品相当执著。

双拼烧味饭的份量都颇多。

除了售卖平价饭之外，店舖还会联同社福机构定期派饭。

老板方生解释定价策略：「我哋觉得荃湾基层人士比较多，所以卖嘅价钱更优惠，希望可以做平啲。」被问及是否赚钱，方生坦言：「很多客人都会问我有冇钱赚，街坊话赚两三元，我回答系，我原意唔系赚钱，最主要街坊食过觉得满意，返嚟斩料真正俾钱我赚。」他又提到：「我哋主要考虑公公婆婆，有啲地方烧味饭卖到四、五十蚊个，我哋唔会咁做。」

虽然价钱平，但老板对出品相当执著。方生指出，「叉烧、烧肉饭最起码有十旧、十一旧，唔会话唔够食、唔够饱。」材料选用正规供应商，每日新鲜制作，「基本上冇可能卖唔晒」。

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月派200盒爱心饭 老板：唔赚大钱只求伙计有粮出

除了售卖平价饭之外，店舖还会联同社福机构定期派饭。方生透露：「一个月最基本有一次，份量同平时一样，唔会刻意俾少。而且，他提到每次派饭，通常最少都100个，而深水埗店比较多，有200个，正因「有时见到公公婆婆去到最后冇饭，我唔想佢哋唔开心，都会派埋畀佢哋。」

对于店舖的营运，方生亦向我们透露心声 ，「我哋做呢啲，你要赚大钱、赚快钱就唔好谂。我哋希望一直做落去，可以救伙计、人工、舖租，我自己出份粮就算啦。」

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