星岛申诉王｜深圳商场冷气不够冻？ 实测室内热过室外 港人呻：热过汗蒸幕!

北上消费成为港人常态，《星岛申诉王》发现不少网民抱怨网上投诉福田商场热点皇庭广场冷气不够冻，甚至有人戏言「留喺商场会中暑！」为了查证真伪，记者走访包括皇庭广场在内的3个商场，并于周末下午人流高峰时段进行实测，结果发现新旧商场冷气温差极大，开业12年的皇庭广场室内气温高达33.7°C，比当日室外气温28°C还要高，有港人形容皇庭广场「热过汗蒸幕」！

《星岛申诉王》实测当日为周末下午人流高峰时段，深圳市气象局显示室外最高气温约为28°C。记者分别在三间商场包括罗湖茂业天地、前海壹方汇、福田皇庭广场的地下中庭及最高顶层量度气温，并确保测试位置具有可对比性。

罗湖茂业天地：室内外气温相差2至3°C

首先测试是开业仅半年的罗湖茂业天地。记者在地下中庭停留10分钟后，温度计显示24.8°C，体感清凉。转到主要经营火锅、酒楼及即炒小菜等餐饮四楼顶层，在日光照射及较多人用膳的情况，气温稍升至25.7°C，与室外气温相差约2.3°C至3.2°C，整体仍属舒适。

更多精彩内容：深圳商场热到似火炉？ 记者实测深港两地冷气温差大比拼

前海壹方汇：室内外气温相差1°C

第二站是位于南山区、开业约2年的前海壹方汇。该商场人流相对平均，且没有火锅类食肆。无论在地下中庭或顶层，气温均维持在26.8°C至27°C之间，与室外气温相差仅约1°C。虽然数字上不算「冻」，但商场较为通风，体感不算太热。

皇庭广场：室内气温高过室外气温

最后是福田区港人北上热门商场之一，开业12年的福田皇庭广场。皇庭广场地下中庭主要从事餐饮行业，气温维持27.5°C，已接近室外温度，加上人流多，感觉局促。然而最夸张的是顶层，测出惊人的33.7°C高温，比室外28°C高出5.7°C。即使商场天幕有帆布遮盖日光，也无助散热，记者站立片刻已大汗淋漓。

旧场冰水融化更快

除了用温度计量度室内气温，《星岛申诉王》再进行一个小测试：在三间商场的手摇店各买一杯冰，倒入相同容器并打满冰，杯底铺上胶板减低地面温差影响。记者在容器划上一吋及二吋刻度，然后将冰杯放于空气最流通的地下中庭静止10分钟。结果显示，茂业天地和壹方汇的冰块融化后水位不足一吋；而皇庭广场的冰杯水位已超过一吋，证明该商场室内温度明显较高。

更多精彩内容：莲塘口岸药材店均一价10元吸客 女中医识货踢爆平价豆染色扮贵价货

两地市民评价不一

记者访问多位港人，几乎一面倒批评皇庭广场普遍冷气不足。港人廖先生形容：「温度真的很高，商场高位好像焗炉、温室一样。」港人林太更激动形容商场无叹冷感觉，反指热如「汗蒸幕」：「出汗出到不知如何解决，一直走着一直出汗，根本没有停过！这里至少有35度，你看热成这样！」另一港人冯先生则无奈表示即使没有香港商场舒适，亦要学会慢慢习惯。

相反，内地市民却认为深圳商场普遍冷气温度合适。深圳大学生丁先生指深圳大学宿舍与商场温度差不多，早已习惯了，「感觉还好。」罗小姐更直言深圳商场的温度是比较适合，香港商场冷气真的太冷，不穿外套难以适应。

两地商场温度标准大不同

港人觉得深圳商场热、内地人反觉得香港商场冷，其实都是有迹可寻。根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》，规定夏季室内冷气温度设置不得低于26°C，贯彻节能减碳环保要求。反观香港，政府订立《节能约章》，建议室内平均温度维持在24至26°C之间，鼓励各界节约能源。

两地标准相差至少2°C，加上商场设计、餐饮分布、通风系统等因素，难怪港人北上叹冷气期望落空。如果大家对港深商场冷气温度有意见，欢迎留言发表意见。

