星岛申诉王 | 男方独占业权却要女方出装修兼供楼 准新娘网上求助 律师教防「人财两空」

男女感情中，如果牵涉到金钱关系，必然引起很多争拗。有准新娘近日在Threads上分享经历，指跟男友准备买楼结婚，由于男方家人支付120万首期，男友坚持层楼只写他名，但却要求她承担30多万装修及买家电费用，且每月出9500元帮手供楼。准新娘感到非常困扰，有律师指出，如果楼契没有名，两人未结婚便分开的话，女方要追回所付款项将非常困难。

该名女子在帖文中表示，男友看中了一层615万的单位，对方家人愿意支付120万首期，但该物业只会写男友名字。本来有关安排实属正常，但男友却要求没有业权的女友多些付出，例如要负责284,000元装修费，63,800元购买电器，还要每月出9500元帮手供楼。男友又在Whatsapp中写上「一头家」，希望女友明白这新居她亦有份的。

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闻加名即落闸 男友疑再情绪勒索

女子认为男友的安排不公平，要求在物业加上自己名字，但男方家人立刻落闸，理由是「唔好加太多名，批按揭时会比较简单」，未来奶奶更采取拖字诀说道：「结咗婚后先再加名啰。」当女方母亲得知事件后，立即质问女儿，为何男友会做得这么「肉酸」？

女子除要承受母亲责问，男友又不断传来「你系咪唔信我」等信息，令女友感觉俨如情绪勒索。女子坦言并非不相信爱情，但绝不想用340,000元来证明自己有足够温柔，亦不想每月付出9500元供款，供一个自己最后未必有份的家。

该帖文引起极大回响，网民一面倒撑事主。有网民直接说：「无落你名一毫子都唔好出」亦有人向事主教路，如果男方情绪勒索， 就以其人之道还治其人之身，反问他「你系咪唔爱我」；更有网民表示自己做过过来人，有份支付首期和装修费，但因物业没有自己名字，最后一毫子都分不到。

此外有网友抽丝剥茧地分析，指男友人首期要家人支付，装修费买电器要女友负责，每月供楼女友也要帮忙，批评「咁废的老公不如唔好嫁。」

楼契没名字 日后追讨非常困难

《星岛申诉王》就事件访问了律师曹希圣，他指出法律上每件事都是讲求白纸黑字证据，楼契上有没有名字非常重要。如果帖文中男女结了婚，即使女方楼契上没有名，离婚后还有机会打官司追讨业权；但如果两人没有结婚，楼契又没有女方名字，女方日后想追讨任何金钱会非常困难。

曹律师直言，如果事主要保障自己权益，当男方要女方负担开支，单凭在whatsapp写上「一齐头家」绝不足够，最好双方经见证人签署契约书，说明装修费和电器费用由女方支付，日后如卖楼的话，女方可从卖楼收益优先取回自己付出的款项，至于每月要帮忙9500元的供款，曹律师建议不要支付现金，要每月保留转帐过数纪录，以作日后追讨之用。

至于男方母亲曾安抚事主称，待两人结婚后才在楼契加上她的名字。曹律师说结婚后楼契加名是可以的，前提是经原本业权人同意，「男方同意后，因为层楼是按揭贷款的，所以还要得到银行同意。」曹指加名后多了一个人还款，银行一般都会批准，「所有持份者同意后，就要重新做一份按揭文件。」

大家有否因结婚买楼而出现金钱纠纷，欢迎留言讨论。

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