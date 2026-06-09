星岛申诉王 | 亲述在家分娩细节及出世纸出生地点之谜 Danny妈：已申请2万新生婴儿奖励金

在家出世的初生男婴Danny，日前终于取得出生证明。Danny妈妈关小姐接受《星岛申诉王》访问时，详细讲解在家分娩的细节，包括用蒸汽消毒金属铰剪，曾先生负责为Danny剪脐带等。她并回应Danny出世纸上有关出生地点的写法，更透露已经申请由政府一次性发放的$20,000新生婴儿奖励金。

在家分娩对环境卫生有极高要求，关小姐表示家中常备急救箱，箱内的急救用品已事先消毒处理，并于限期内使用，例如消毒纱布、消毒药棉等。用于接触伤口的用具，必先事先消毒。其他器具，例如清洗伤口包，则选择一次性已消毒的；金属剪刀则选择专用的器皿，并持续加热 10分钟以上，以蒸汽消毒。

她更分享在家分娩经验，整个生产过程，双方必须紧密沟通、互相扶持，接生人士必须有敏锐的观察力，随时留意分秒间之变化，产妇也必须信任对方的判断和指示。宝宝出生后，接生人士要确保宝宝的气道没有阻塞，呼吸脉搏正常、对外部刺激有反应，然后进行清洁、保暖，最后交给妈妈抱抱及喂初乳，并密切监察产妇的情况。她续称，Danny出世后，由曾先生亲自剪脐带，形容当时感觉一家人十分亲密、互相照应、互相协调，虽然不知道宝宝开眼看见的第一人是谁，但接生的，一定是第一个看到宝宝降临世上的人！

在家分娩出生登记 出生地点为详细地址

不少网民也对Danny出世纸上的出生地点有兴趣，关小姐则指，在家分娩的出生登记，出生地点一栏为出生的详细地址，例如：香港xx街xx号xx大厦xx楼xx室。而入境处在审批过程中，会口头询问小孩出生的详情，要求提供相关证据。入境处亦向她们二人强调基因测试结果为有力的佐证。她们提交证据后，入境处人士更家访观察一下小孩的出生地点，最后填写相关表格及缴费便完成登记手续。

关小姐更坦言，在申请Danny出生登记的同时，她们更已一并申请由政府一次性发放的$20,000新生婴儿奖励金。

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妇产科医生：在家分娩风险极高

这次事件，令市民关注到在家分娩的生产选择。Danny爸爸曾先生曾解释，坚持在家分娩是不希望伴侣生产时，其他医疗人员看到伴侣的私处，更引用相关学术论文，证明在家分娩的风险并无明显高于医院生产。

妇产科医生方秀仪回复《星岛申诉王》，表示在家分娩的风险其实极高：一旦产妇出现产后大出血或者难产等问题，若无医生和药物介入治疗，大人和婴儿或将出现生命危险。

过去四年 仅8宗在家分娩案例

据香港入境处的资料显示，在过去四年合共只有8宗选择在家分娩的个案，其中2023年最多有4宗。除了Danny父母外，也有艺人选择在家分娩，例如本地艺人钟嘉欣、台湾歌手Ella等等。

《星岛申诉王》联络到四孩爸爸阿Bob（林盛斌）和三孩妈妈梁芷珮（Christy）分享他们对于在家分娩的看法。阿Bob表示安全最重要，他的4个小朋友都是在公立医院出世，认为医院医疗配套齐全最安全，从未考虑在家分娩的选项。

曾经在加拿大居住的梁芷珮表示，虽然知道加拿大有产妇选择在家分娩，但自己绝对会选择在医院生产，身边亦无朋友选择在家分娩。

在家分娩后 需办理手续

根据香港法例第174章《生死登记条例》第7条，父母须在婴儿出生后42天内，向出生登记处办理登记。如果在香港计划在家分娩，必须需要完成什么程序和手续？根据入境事务处规定， 父母必须亲自前往金钟生死登记总处，填写和提交 《在家自行分娩出生声明书》，并提供充分的证据证明婴儿是在香港、由该母亲产下（例如当时在场证人的声明、相关医疗证明等），在入境处接纳后才会批出出世纸。

大家又会不会选择在家分娩呢？欢迎留言讨论。

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