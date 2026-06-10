星岛申诉王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」选港姐 多才多艺旺角现身Busking卖唱

《香港小姐竞选2026》本月初在将军澳电视城举行首轮面试。当日亮相佳丽中，不乏外形出众的参赛者，但也有几位女士，被网民归入「勇气可嘉」组别，其中一位笑起来被形容似「Labubu」的红发参选者徐叠姿（Gigi），成为全城焦点之一。除了媒体大做文章，网民留言亦相当刻薄，包括「人形Labubu」、「为何要侮辱Labubu」、「裂口女啊！唔照镜就出嚟？」、「谁给你的勇气？」等等。

面对这些负评，《星岛申诉王》找到Gigi本人了解她的心情。出乎意料的是，Gigi满带笑容回应：「我完全不介意！Labubu那么可爱，可以令大家笑下、开心下，也是一件好事。」

去年落选今年再战 Gigi自评容貌「我不算360度无死角」

今年26岁的Gigi，祖籍广东恩平，父亲是香港人，妈妈是湖北人，早年一直在恩平读书生活。直到疫情后她正式返港发展，目前在香港一个主题乐园担任演艺人员。Gigi表示从小到大从未参加过任何选美比赛，唯独对参选港姐情有独钟。去年她已经尝试过一次，可惜未能入围，今年决定再度挑战。「我觉得虽然是同一个比赛，但从中可以学到很多不同的东西，还可以见识到不同的人、获得不同的经历，同时想争取更多学习的机会。」

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当被问及是否达到公众对港姐「美貌与智慧并重」的期望时，Gigi坦然回应：「我绝对不是三百六十度无死角，但这也正是我的特色，不过我拥有智慧。」她透露自己毕业于专上学院的音乐教育专业，一直以来的梦想就是成为歌手。

当街演唱《小美人鱼》+《玻璃之情》 市民：你靓过Labubu好多

Gigi表示，她不时在旺角街头表演，唱功了得，《星岛申诉王》即场让她展示才艺。她在旺角街头现场，首先演绎了迪士尼动画《小美人鱼》的经典歌曲，果真不愧在主题乐园工作和演出，其献唱的确入型入格零违和；接着她又唱出偶像张国荣的《玻璃之情》，也投入非常。无论是英文歌还是中文歌，她都能应付自如。

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然而，外界焦点始终离不开她的外表，记者索性带她到旺角闹市，亲自问问途人到底是支持她选美，还是叫她回家罢了。结果街坊一面倒力挺Gigi，当Gigi问市民Alex自己像不像Labubu时，他直说：「似啊！好靓！」。市民Jason和Wilson则认为被指似Labubu是正面评价，因为Labubu好贵。

市民Jacky更力撑：「不像Labubu㖞！差很远！妳靓过Labubu好多！」市民亦Drago大赞：「妳不像恶魔，像天使！」另一位市民Leo则形容：「妳棚牙是我见过最有特色的女仔，任由网民说啦，妳靓是妳的事！」

小时候被叫「黑炭」 Gigi靠爸爸一句话炼成强心脏

面对如此多批评，Gigi为何仍能保持豁达？她分享小时候，因皮肤黝黑被同学取笑为「黑美人」、「黑炭」等，但爸爸教导她：「如果妳连这些都接受不了，将来长大后会听到更多声音，更多人会对妳说各种不同的话，那妳到时候又怎么办？」后来，就是这番话让她学会坦然面对一切，从而更有信心应对生活中的难关。

大家是否支持她入围呢？欢迎留言讨论。

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