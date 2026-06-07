星岛申诉王 | 搣开车厘子果肉惊见生猛虫虫蠕动　果商教3招拣靓货秘诀

果肉饱满而甜香多汁的车厘子向来受市民欢迎，社交平台流传一段「车厘子藏活虫」的影片，画面极具视觉冲击，果肉中有白色幼虫正在不断蠕动，令部分爱吃车厘子的人大呼震惊。资深果商林先生则指，水果有虫很正常，但车厘子的情况会较少见，并教授三个拣选新鲜车厘子的实用贴士。

网传撕开车厘子惊见活虫影片 网民反指「没虫才害怕」

最近有网民在社交平台 Threads 上载一段影片，清晰可见有人徒手撕开一粒饱满的车厘子，有白色幼虫不断蠕动，上载影片的网民指车厘子产自中国，有网民直言「看了老实说真的吃不下」、「不敢再食」，更不明白虫子到底是如何钻进完好的果皮内；亦有网民认为「生果有虫其实很正常」，反而证明了农药不多，更指「没有虫的水果才令人害怕」。

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果商：车厘子有虫正常但机率低

到底为何看似外表靓丽的车厘子会藏有活虫？虫卵又是如何进入果肉中？《星岛申诉王》访问林记水果负责人林先生，他解释，车厘子有虫其实属于正常自然现象，但出现机率并不高。因为车厘子本身密度高且细粒，虫子根本没有空隙可从外面钻进去；加上现时种植技术成熟，坊间一般较少遇到这情况。林先生指出，生虫的最大可能，是在车厘子开花结果时，果蝇在果实上产卵，当虫卵孵化时，幼虫便会直接在水果内部出现。

林先生笑指，即使不慎吃到虫也不用害怕，因为这些幼虫对人体并无害处，反而代表农药使用量较少。林先生亦补充，香港市面基本上很少进口内地车厘子，货源多数以澳洲或美加为主，因此香港市民毋须过份担心。

内地车厘子滞销揭背后三主因

对于内地车厘子滞销，本地水果商林先生，背后其实有三大主因交杂而成：

极端天气影响： 近期天气极端性极高，连场大雨严重影响了农作物的生长，导致部分车厘子质素参差。 外国平货夹击： 今年智利车厘子入口量大增，价格甚至比内地本地生产的更为便宜，失去价格优势下令内地果农面临严峻的滞销危机。 食安信心危机： 内地早前发生违规浸泡防腐剂及滥用超强甜味剂的「杨梅浸药事件」，令消费者今年对水果的安全及品质异常敏感。

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教三大贴士拣新鲜车厘子

比起费神挑选「没虫」的车厘子，林先生建议市民将重点放在挑选「新鲜」的车厘子上更为实际。他分享了三个简易的挑选秘诀：

肉质结实： 拿起车厘子时感觉肉质结实，不会太腍身，代表没有放置太长时间。 枝叶翠绿： 观察车厘子连结住果实的枝叶位，若翠绿且没有腐烂变黑，即代表新鲜。 盒底干爽： 购买盒装车厘子时留意盒底，若底部不湿、没出水，代表保存良好没有变坏。

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