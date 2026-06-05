星岛申诉王｜男色经济圈扩大 艺人庞景峰爆肌演出猛男秀 港女：见到猛男流口水

上集《星岛申诉王》报道有食肆及酒吧，请来猛男侍应催谷生意掀起「男色经济」热，猛男变得有价有市，急需招揽新血。有酒吧餐厅以时薪高达4,000元请人外，更找来星二代加入。一众猛男更登上大舞台出秀，以骚肌跳舞及各项表演，让女性为主的观众们热血沸腾，兴奋得欢呼失控。

钱小豪子参与猛男秀 庞景峰：无全裸无触碰底线

《星岛申诉王》到一间大型酒廊欣赏猛男大型秀，记者在表演当日提早到场，发现艺人钱小豪及郭秀云的儿子、同样入行做艺人的庞景峰（Andrew），早已在现场准备，并与观众合照。记者问他作为星二代出演猛男秀的感受，他直言：「我演出不是全身赤裸，只是不穿上衣耍功夫，我的概念是可以宣扬和推广中华文化、中国功夫的传承。」

表演当日，只见Andrew赤裸上身展示六块腹肌，一开始便大打后空翻压场，之后大耍功夫和双截棍，成为演出亮点。完场后他大呼过瘾，透露与猛男秀主办方签署了数次合作，希望下次8月1日表演前，在更多时间训练下，表演可以更精采。

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相对庞景峰，部分猛男因未试过参与类似的舞台大型演出，显得有点紧张，但仍做足准备，包括做掌上压谷起肌肉，希望以最佳体态示人。开骚前，观众气氛已十分炽热，与丈夫一起到场观赏的Sarah表示，百分之百放心老公不会呷醋，更不介意老公与女表演者互动；丈夫Pat则淡定回应：「她平时也和朋友看，她喜欢便好。」

当晚表演十分多元化，除了猛男的骚肌演出，还包括男女混合的舞台演出、钢管舞等。对于女士来说，其中一个期待环节，就是被猛男施展公主抱，以及单对单玩忌廉这类互动游戏。大部分互动均属点到即止，但其中一名女观众，突袭式以舌头舔向猛男的乳头，还露出一脸满足的表情。该名叫琳琳的妇人对记者说，见到猛男当然流口水，想把他们拥在怀里。

成功演出的背后，猛男们付出了无数汗水和努力。记者采访他们彩排时，众人为操出肌肉线条狂均十分落力，做引体上升和掌上压。猛男Irwin表示，一直很享受与客人互动和哄客人开心，自言天生很适合这工作。

猛男团的团长Dragon表示，团队由去年成立，目前约有20人，由于越来越多商家找他们驻场及表演跳舞，急需招聘更多新猛男。他透露，猛男初入行时薪大概85元，但如果有足够才艺，时薪便拾级而上，特别是精于跳舞的肌肉型男，时薪可高达4,000元。

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彩排当日，亦有一位前来求职的健身教练Cyrus，即场展示一身肌肉，甚有信心胜任这份工作。他指出：「本身做健身教练也要聆听客人需求，所以有信心。」团长Dragon强调，猛男表演虽然火热，但并非毫无底线，「我们跳舞时，不会做出一些过火的动作，例如亲吻。」，他说多数只是借位令效果变得亲密和火辣，让大家在视觉上享受整个表演。

负责策划猛男大型表演的Tiffany表示，会全力发展这项娱乐表演，「你看见我们所有的人、我们的舞台，我们是不惜工本，投放很多资源下去。」她认为，虽然目前尚未到收成期，但未来一定会成功，「香港男性表演者值得更多被看见的机会。」

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