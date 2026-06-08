星岛申诉王 | 弹珠机易成瘾 变赌博陷阱 实测$100 仅换两包薯片及杯面

香港近年掀起「弹珠机」热潮，弹珠机店开到成行成市，部分以贵价奖品作招徕，以至被指含有赌博元素；民政及青年事务局正检视牌照规管，并就相关措施咨询立法会。《星岛申诉王》记者Elaine，日前到葵涌广场一间弹珠机店了解情况。店内供弹珠友换领的奖品除有贵价动漫模型、毛公仔和迷你相机，还有鲍鱼、日本瑶柱和海参等名贵海味。

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100元换700粒弹珠 30分钟玩完

Elaine从未试过玩弹珠机，她当天尝试以港币100元预算，就看看能玩多久及换到什么奖品。该店用100元可以换到700颗弹珠，但以每部机每局最少用5颗弹珠计，其实也很快玩完。弹珠机玩法其实十分简单，每局游戏投入弹珠后按开始键，之后就会出现奖励倍数；这时玩家向后拉动手柄，弹珠会飞入游戏区，只要弹珠进入闪灯区域就会得分。投入的珠愈多，倍数愈大，一旦中奖获得的分数就越多。

Elaine只用了30分钟就玩完700颗弹珠，取得18分，换到两包薯片和一盒日本杯面。究竟18分距离兑换名贵海味大奖有多远？若以Elaine这天所花的时间和预算，并假设她的技术和运气，继续玩下去都是差不多的话，她最少要用多超过12个小时，花费2555元，才有机会换到海味大奖。

变相赌博模式或成瘾

究竟玩弹珠机有什么秘诀？被店舖老板称为「弹珠女王」的熟客阿婷表示，她玩了弹珠机几个月，赢了三万多粒珠。她的心得就是「不要心急，要慢慢玩，因为技术和运气都很重要。」阿婷说，玩弹珠机主要想放松情绪，亦曾换过海味等奖品，有穿着校服打弹珠机的学生表示。每次大概玩100元，家人没有因此责骂。来自台湾的客人陈先生则说，来玩只是打发时间，并不是想换大奖。

根据香港《赌博条例》第148章，经营有奖娱乐游戏须领有「有奖娱乐游戏牌照」，允许获授权的店铺提供奖品，奖品价值上限为300元，同时不得提供现金奖励。由于弹珠机已成为热潮，社会各界开始关注这种店舖，会否造成「变相赌博模式及成瘾」问题。民政及青年事务局正检视有关牌照规管，例如加入有关沉迷成瘾的警告、加强巡查等，并就进一步的规管措施咨询立法会。

无论弹珠机或夹公仔机，都应以娱乐为主，不要过度沉迷。大家又有什么意见？欢迎留言讨论！

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