星岛申诉王｜旺角食「脆皮鸡」 投诉口感硬如胶 冰鲜鸡大王拆局：疑食法出问题

近年不少著名内地餐饮品牌来港开店。近日有网民在Threads出帖，指在旺角光顾一家内地品牌的火锅店时，当吃到一块煮熟鸡皮，发现鸡肉质感形同「泥胶」、难以咀嚼，需要双手协助分开骨和肉。《星岛申诉王》查询事件中的火锅店，店方怀疑是不赠送优惠给KOL（Key Opinion Leader），遭到恶意报复。

据事主在threads所述，她与朋友看见网上平台推介该店，便相约一起用餐。惟当她们进食椰子鸡火锅时，发现鸡皮和鸡肉的质感像泥胶一般。从她公开的片段所见，事主咬紧鸡皮、手口并用拉扯，亦未能成功咬开；而煮熟的鸡肉，则在她多次撕扯下才能分开。她透露向店员提出鸡肉肉质有问题时，对方态度肯定地表示正常，令她大感不解。

她在帖文指这些鸡肉的肉质，比咀嚼3小时口香糖更韧，这顿饭最后使费约1000元，但「不知道自己吃了甚么」。她更批评推介这家食店的网上平台，「只要你有轻度良心，都不会推介这家垃圾」。

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《星岛申诉王》就事主提出的鸡肉肉质问题，查询涉事火锅店。店员郭小姐回复指，怀疑事件起因是拒绝赠送免费食品给KOL，导致遭到恶意报复。她解释，其销售的鸡有两款，饲养了300天的脆皮鸡，卖点是肉质爽脆，年轻人绝对可以咬开鸡肉。

帖文发布23小时内录24万次浏览，有人批评网上平台，「不嬲都无良心，收钱做事」、「所有foodie和平台介绍的都不用吃」。但亦有人回应指，「说实话，老鸡真是有可能这么韧。平时的便宜货数十日便销售，老一辈便一定选择老的肉味最浓」、「韧鸡是走地鸡」。

冻鲜鸡大王：一场误会 老鸡吃法有所不同

有冰鲜鸡大王之称、香港冰鲜禽畜业商会主席郭时兴表示，事件可能源于一场误会。一般供应食肆的鸡肉，饲养期平均在90天或以下，「因为养得愈耐，饲养成本便愈高」，如果涉事火锅餐厅供应的鸡肉，属于饲养300天的鸡，其特色是鸡味特别浓，但肉质也的确较结实较韧。

他指吃老鸡肉，不同于吃一般火锅料的滑鸡件，不能又急又快地吃，否则就会出现很难咬开的情况。吃老鸡，就要耐心地慢咬、细嚼，慢慢品尝其肉香。郭亦补充，店家供应老鸡件时，应该切得较为细块才上桌，方便客人进食。若果如片中所见的鸡皮，切得那么大块，客人便较难咬开。

对于顾客、店方以及冰鲜禽畜业代表三方的说法，大家有什么意见？欢迎留言讨论。

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