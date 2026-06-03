星岛申诉王｜中六生斥缺席谢师宴都要夹$200 教职员否认食霸王餐：我们会出钱买礼物

谢师宴是大多数毕业生期待的晚宴，象征著校园生活的美好句点与对老师的诚挚感谢。《星岛申诉王》社交平台发现，有应届毕业生发文申诉，指学校筹办谢师宴，纵使学生不出席，仍须缴付200元款项，形容强制不合理。有教育界人士则表示，即使不出席都要交钱并非单一个案，很多学校都有类似做法，目的是想鼓励全部学生出席，形容「学校不会透过谢师宴赚学生一分钱」。

学校谢师宴通知曝光：出席$800、不出席$200

该名中六学生在帖文中表示，收到学校发出的谢师宴缴费通知，内容指经投票结果，选定四季荟作为聚餐场地。出席的同学需缴交$800（费用已含任饮、布置及即影即有服务），而未能出席者同样要支付$200，并须以现金形式缴交。

然而，事主向班主任及校长坦言自己「穷」且「不想参加」谢师宴，认为即使不参加仍须支付$200并不合理。事主忆述，他曾向校长表达疑虑，校长当时称：「可以拒绝的，向学校解释一下，我们会处理并理解你的情况。」但当事主向班主任说明无法出席后，班主任反而建议他「暑假去打工」，让事主觉得备受嘲讽。

帖文一出，随即引来大量网民留言。许多人指责学校「形同强制收费」。也有不少网友认为，学校并非强制，事主可选择不缴交这笔费用。同时，亦有网民好奇「唔俾会点？」。另有一部分人分享，自己过去也曾遇过类似情况。

校长公开谢师宴盘数：缺席费畀酒楼、老师倒贴买礼物

有不愿具名的校长向《星岛申诉王》透露，其实不少学校都有类似做法。该名校长表示，这类活动多由学生筹备委员会发起及统筹，而谢师宴场地则是由同学们投票选出，「其实，即使只是去普通酒楼都无所谓」，强调举办场地全由学生自行决定。

至于场地往往需要提前半年预订和筹备，学校通常会按全级总人数来计算，以保留足够的座位和围数。该名校长又慨叹，现时部分学生相当有「主见」，例如会临时改变主意说不去，或者与其他同学一起缺席，因此不出席也要收费，目的是希望学生能参与，「我们试过订了8围后，只有40个学生有意向出席，后来改为出席与否都需要付款，很多学生都会改变主意参与。」

他又强调，如果学生临时缺席，仍需缴付不出席的费用，而这笔钱并非归学校所有，而是用于支付场地预留的开支，「学校绝对不会从中赚取一分一毫。」其次，校长表示，「老师并不会占到便宜」。虽然谢师宴的餐费不需要校长和老师出钱，但他们通常会自掏腰包购买礼物，或向筹委会提供一笔现金资助，用于在谢师宴上向学生派发礼物或纪念品，这笔费用往往达数千元以上，因此「大家不要以为老师不用付钱就很划算」。

校长提到，学校过往也曾遇到类似情况。如果学生确实有私人理由无法出席，也不愿意缴费，他们的做法是致电学生家长，了解是否真的遇到经济困难。经确认后会酌情处理，例如豁免不出席的费用，由学校代为缴交。

大家对谢师宴又有何看法？欢迎在下方留言讨论。