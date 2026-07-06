星岛申诉王 | 平价不锈钢餐具「锰」超标随时食坏脑？ 一滴即现形 实测食用级304 316不锈钢煲

网上不时有报道指平价不锈钢厨具容易释出锰元素，对身体尤其是脑部中枢神经造成危害。为了辨别家中不锈钢厨具是否属符合食用级别，有人会在网购平台购买「不锈钢检测液」自行检测，声称只需要将检测液滴在不锈钢厨具上，若检测液转为红色，即代表该厨具并非食品级别的304或316不锈钢，颜色越深代表所含的有害「锰」含量越多。

这些「不锈钢检测液」是否有用？《星岛申诉王》记者从内地网购平台购买了几款声称达食品级的不锈钢厨具，以「不锈钢检测液」进行实测，再访问化学系博士及神经科专科医生，拆解锰元素的健康迷思。

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记者实测5款不锈钢匙羹

记者首先用5款不同的不锈钢匙羹作测试，滴上不锈钢检测后后，其中4款不锈钢匙羹上的溶液迅速转为粉红色。我们再将不锈钢检测液滴到另外3款不同的不锈钢厨具，分别出现不同的颜色变化。若按照产品说明书解读，若检测液转为红色，代表餐具属于「不合格」的不锈钢餐具。

记者其后将检测结果发送给售卖不锈钢厨具的淘宝商家查询，惟对方拒绝承认有关结果，并回应指：「我们产品经过专业机构检测，确认是304系列，不接受消费者自行使用检测液的检测结果。」

化学博士：靠颜色深浅辨别不准确

《星岛申诉王》邀请了福建中学 （小西湾）兼港大化学系博士萧健乐老师，讲解「不锈钢检测液」是否有效。萧老师测试后解释，这些试剂通常含有酸性成分，当酸性液体接触到不锈钢的金属表面时，会产生化学反应，会转变成肉眼所见的深色或红色，但仅凭变色来分辨其是否属于食品级系列不锈钢厨具，其实并不可靠，而且溶液变色的深浅受许多外在因素影响。



至于这些溶液能否检查到不锈钢厨具是否锰元素超标？他表示，若用这类试剂检测只能作定性检测，即只能大约得知某种物质（如锰）是否存在于不锈钢厨具中，若想判断具体含量有多少或是否含量超标，单靠颜色深浅是无法科学判断，必须用实验室的专业仪器才能准确地作出检测。

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消委会教路认识不锈钢数字

事实上，购买不锈钢厨具并非靠一滴溶液来判别，而是要看清其钢材编号。香港消委会过去曾提醒市民，不锈钢厨具上通常会显示一组3位数字，例如200、300及400 等，这其实是美国钢铁学会（AISI）的分类法，用以标示不锈钢中铬、镍及锰的比例含量：

300系列： 特点是镍（Nickel）含量较高，防锈与耐腐蚀能力极强，因此非常适合作为日常煮食及盛载食物的器具（如常见的 304 及 316 型号）。304不锈钢：含18%铬、8%镍（又称18/8）；部分含18%铬、10%镍（18/10）；316不锈钢：含18%铬、10%镍，另加钼，耐盐性更佳，售价较贵。

400系列： 其含镍量为三个系列之中最低，又被称为「18/0」钢材。以常见的430型号为例，它含有约18%铬，但镍含量近乎零。由于缺镍导致其耐锈能力较差，在日常生活中主要被用于制造刀叉等一般餐具。

200系列： 虽然成本较低，但其「锰」含量极高，防锈力亦最差。由于过量摄入锰恐会影响人体神经系统，因此一般不用作制造食用器皿。

医生：长期摄入过量锰可伤大脑神经

到底劣质不锈钢器具释出的「锰」对人体危害有几大？神经科专科医生卢文伟解释，锰本来是人体健康所必需的微量元素之一，但如果长期摄取或接触过量，最主要的危害是损害人体的神经系统。

卢医生指出，慢性锰中毒的临床症状与柏金逊症相当类似，患者会出现持续手震、动作迟缓、手脚不协调、平衡力变差等情况。在没有明显诱因下，患者情绪亦会转差、注意力难以集中，若是小朋友摄入锰元素超标，则会出现学习或行为异常。

他提醒市民若怀疑长期使用了来源不明、质量欠佳的劣质厨具，必须密切留意身体是否出现上述提及的早期神经系统警号。一旦发现症状持续或有恶化迹象，应尽快考虑求医并接受详细的临床评估。

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