星岛申诉王 | 网上广告引诱年轻人 免费娱乐藏赌局 外围赌博渗透Meta 学生孭巨债累全家

世界杯开锣日子逼近，外围庄家为谋夺世界杯千亿注码，不但全方位吸客，更千方百计渗透Meta各大社交平台，包括Facebook、Instagram等，以不同形式及名目发布非法赌博广告，甚至连无经济能力的学生也不放过。今期《东周刊》封面报道，非法赌波集团为抢攻年轻客群，近月以「快闪」方式在Meta社交平台大卖广告，用投资、生活等名目掩饰非法赌博内容，甚至表面上提供免费娱乐作招徕，实际上暗藏外围赌博陷阱，令玩家不知不觉越玩越沉迷，结果染上赌瘾欠下巨债。

多名被外围赌博害到鸡毛鸭血的苦主，有父母因儿子沉迷赌博，连累全家代还债的血泪史；有二十多岁年轻人沉迷赌篮球欠下三百万元巨债，祸连家人兼要破产；另有大专生眼见身边同学不停还赌债荒废学业。一个个活生生惨痛例子，揭露外围赌博如何影响年轻人前途，连累家人也要背负沉重代价。

非法赌网 Meta平台「快闪」宣传

记者早前在相关社交平台进行实测，发现不少外围赌博广告会在Meta辖下平台随机弹出。用户输入一些与赌博有关的字眼，例如「娱乐城」，Facebook或IG也会跳到一些外围赌网或相关群组，让用家很容易接触到非法赌网。

有熟悉外围赌博运作的知情人士表示，尽管Meta声称持续使用AI技术进行内容审查，并将涉及外围赌博的广告或内容下架，但外围庄家已懂得采用「快闪」模式，即是帐户只运作一至两天甚至仅数小时，疯狂投放宣传来吸客，当帐户一旦曝光被封，庄家立即以新名称或新页面重启，并改用不同名目，例如「投资教学」、「健康贴士」或「生活资讯」等包装作为掩饰，将广告与实际赌博网的页面分离，以降低系统识别率，继续弹出广告。

该知情人士续说，该些网上弹出的外围赌网，大部分「基地」设在海外，「由于社交平台用家以年轻人为主，有柬埔寨及菲律宾的外围赌网，便提供年轻人首次投注送一千元的信贷，开拓市场。」

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儿子沉迷外围赌博 家人受累掏空积蓄

外围赌博渗透社交平台对年轻人的祸害，陈氏夫妇（化名）坦言体会至深。他们育有两名二十出头的儿子，一家四口居住公屋，夫妇二人靠廿四小时经营报纸档养家，一直为口奔驰。没料到二○二四年四月，幼子突然向他们借十万元，细问下揭发他赌钱欠债。陈太说：「他解释是跟朋友去一些非法赌档赌百家乐，欠了十万元无力偿还。因为是第一次，我们以为他会惊，不会再有下一次，于是两公婆就帮他一次过还清条数。」

可是那次教训并未令陈太的幼子醒觉，后来更发现他沉迷赌外围波及马。去年六月，幼子又向他们借钱还债，「这次还连续借了五间财务公司，总共欠下十多万元。」陈太坦言与丈夫爱子深切，生怕他被人追数，加上两夫妇和长子又心软，决定再帮他一次，三个人连同幼子每月的收入，扣除生活开支，全部拿来还债。

结果一家四口齐齐「跑数」，花了大半年才还清十多万元债项，以为终告一段落。可是好景不常，今年一月，他们发现幼子死性不改，又借了十多万元赌债，「他因为迟迟没有还钱，结果被人上门贴大字报，收数公司要求与家人联络。」陈太慨叹说：「十多条数，每星期至少还一万元‥‥‥我们之前已动用全副积蓄还钱，何来有能力再还？我们已帮到尽，真系搞唔掂，于是叫个仔自己破产。」

陈太表示，有段时间她怕儿子用电话投注，没收了他的手机，「发觉他的手机经常收到财务公司广告、讯息等，不断诱骗他借钱。」这令她相信不少年轻赌徒因抵不住大量外围赌博广告或借贷讯息的诱惑，结果越借越多，越赌越大，后果堪虞。

大专生赌外围 致债台高筑

现就读大专四年级的志伟（化名）是超级球迷，他透露身边不少同学为了看球赛，经常上网寻找免费的足球直播。然而，这些直播画面往往充斥?大量外围赌博广告，部分同学禁不起诱惑而投注外围。「有些同学因为沉迷外围赌波而债台高筑，承受巨大的精神压力。」志伟痛心地说，这些同学为了还债，不得不疯狂兼职开源，结果严重耽误了学业；部分更连累家人代还赌债。

谈及同学们深陷其中的原因，志伟分析道，外围赌博平台除了提供高额借贷外，本质上更像是一个「二十四小时营业的网上赌场」。除了赌波，平台还延伸出百家乐、扑克、麻将等各式各样的赌博玩法，全天候诱惑着玩家，「在这种环境下，人真的很容易失去理智，彻底迷失。」

最小求助者仅七岁 偷家人信用卡课金

为受赌博问题困扰人士及其家人提供戒赌服务的路德会青亮中心，其中心主任梁翠仪表示，外围庄家在疫情期间以层出不穷手段招揽年轻人。截至二○二三年，该机构接获三十岁以下的求助个案较疫情前增加一成；而三十岁以下的年轻求助者，参与网上赌博的比例更由一九年的百分之六，大幅攀升至百分之四十九。当中年纪最小的求助者仅得七岁，因沉迷以手机游戏包装且具赌博元素风险的活动，甚至偷取家人的信用卡「课金」近一万元，反映非法外围及网上赌博不断助长未成年人赌博的问题。

梁翠仪续称，不少外围赌网透过通讯软件平台，开设网上社交群组，又随机加入成员，令年轻人容易接触不同类型的外围平台或外围赌博宣传内容。外围庄家为了招揽更多客户，经常不停调整宣传模式，「一般会透过手机即时通讯程式广发讯息，觑准年轻族群的，就会用iMessage广发。外围赌网又会不时向赌仔提供『返水』回赠，即是落注后收到额外投注金；若有人相隔数个月没有下注，这些赌网又会主动派送优惠，反正用不同形式吸引赌仔下注为止。」

随着社交平台近年被指沦为外围赌博吸客及宣传的温床，立法会议员林琳建议政府必须加强社交平台的监管，尤其有关网红（KOL）将非法赌博广告包装成投资赚钱的「擦边球」行为。

Meta于《东周刊》发表报道后作出官方声明，指Meta《社群守则》和广告政策明确列出平台上允许和禁止的内容。Meta对网上赌博及游戏广告执行严格的广告政策，任何违反这些政策的广告一经发现，皆会随即被移除。

对于有报道指Meta有 10.1% 的广告收入来自违规广告之报导，Meta 澄清这个数字只是粗略且过于宽泛的估算，并非最终或确实的数据；Meta在随后的审查中发现，当中许多广告根本没有违规。该项评估旨在验证Meta计划在诚信维护方面的投入——包括打击欺诈及诈骗，而Meta亦已落实相关投资。

Meta 表示一直致力保障用户安全，特别是年轻群体的网络体验，将持续优化审查机制，全力打击非法外围赌博宣传，并期待未来能与社会各界共同推动更健康的网络环境。

有关网上广告引诱年轻人赌博外围的详尽报道，请留意今期《东周刊》。

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