星岛申诉王｜极端酷热天气持续料周五35度 林超英坚持不开冷气靠风扇消暑

香港高温天气持续，天文台预料本周五（5日）气温会飙升到35度，不少网民大呼「顶唔顺」，有人留言：「今年的热同过往真系好唔同」、「对不起，北极熊！今天不是你死就是我亡」，甚至有人建议「香港呢啲天气应该提早放暑假」。前天文台台长林超英，面对如此高温依然没有开冷气，他还在社交平台上发文，说自己继续靠风扇降温，并写道：「今晚，老朋友守护著我。」 他接受《星岛申诉王》访问，讲解今年持续高温的原因及自己的特别消暑方法。

林超英：唔使开冷气 三把USB风扇仔KO最热一年

不少市民都感觉到，今年夏至未到已经非常炎热。林超英接受《星岛申诉王》电话访问时解释，今年全球气候受到厄尔尼诺现象影响，太平洋东部的厄尔尼诺明显增强，导致全球气温比过去几年更高，「几乎可以肯定，这将会是有纪录以来最热的一年」。

每逢天气炎热，市民最关心的就是：「超英哥，你开咗冷气未？」林超英在访问中回应：「直到今天，我仍然可以唔开冷气」，全因他家里有一件法宝——「USB小风扇」。

那么单靠一把小风扇真的能够降温吗？林超英指出，最重要的条件是房子要有良好的空气流通，他建议使用一把直径6吋（约15厘米）的风扇，对著头部和肩膀吹，「就这几天的情况来说，我觉得是可以处理到热的问题」。

《星岛申诉王》曾前往超英哥家中探访，发现林家几个位置都放著这款小风扇。林超英透露，家里共有三把风扇，分别放在工作位置、自己及太太的床头，这些风扇耗电量很低，「就算开足整天20小时，大概也只花费一两毫子的电费，所以唔怕开」。

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三大解暑招数：室温水冲凉、饮水、薄床褥

除了靠这把风扇之外，林超英还分享其他解暑招数。

1、每日用室温水冲凉3至4次

他建议用毛巾擦脸、擦颈，透过水份蒸发带来凉意。传统上热天可冲三、四次凉，用室温水淋一下已觉凉快，他自己则「吹著风扇就OK」。

2、每天饮用两公升水

因为身体会出汗，适时补充水分很重要，「大概如果你一天能喝到两公升水，那就达标」。

3、使用透气薄床褥

他换了一张号称「雀巢式设计」的薄床褥，「雀巢是一条条草，其实下面通气，我现在睡的床褥理论是通气」。

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悭电大法：一级能源标签冷气机调至27度

林超英再次强调，并非完全否定冷气机，若真的需要开冷气，应选用一级能源标签的变频空调机，并把温度调至27度，「基本上用的电费是很少的」。

大家对这些消暑方法有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论。