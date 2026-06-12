星岛申诉王｜粉红菠萝颜值高内地炒价达800元 专家拆解营养价值与「变粉红」原理

社交平台最近有人讨论「粉红水果」，包括粉红菠萝及粉红蓝莓，不少人都赞颜值高。其中来自哥斯达黎加及菲律宾的粉红菠萝，凭借梦幻的粉红色果肉，成为内地网红新宠，价格被炒至每个800元人民币，连香港艺人裕美亦在IG大赞「好靓」。《星岛申诉王》记者走访本港果栏，发现粉红菠萝在港售价为98元一个，有资深果商直言：「味道其实同普通菠萝分别不大。」

更多相关报道：搣开车厘子果肉惊见生猛虫虫蠕动 果商教3招拣靓货秘诀

内地炒至￥800一个 果栏档主：食得起嘅人好少

粉红菠萝在内地炒价高达800元，本港市民有没有追捧？市民张小姐坦言粉红色菠萝颜色特别想尝试；另一市民叶小姐也表示觉得很有趣，透露自己曾经特地买来试食。

记者走遍油麻地果栏，发现粉红菠萝并非每档有售。档主梁小姐指出，粉红菠萝约三、四年前开始出现，起初进货时很好卖，但市场需求不大，「上咗年纪嘅人唔太喜欢，因为太细个」。另一档主Kitty则透露，以前价钱很贵，每个曾卖至400元，「食得起呢啲菠萝嘅人好少」。

更多相关报道： 西兰花洗出恶心「虫虫大军」 营养学家教最佳清洗菜虫法

资深果商：基因剪辑改变颜色 味道无大改良

资深果商林生表示，粉红菠萝在香港已卖了五、六年，由于产量少、来货贵，所以不算很有市场。他指出：「头两三年销量会大啲，因为大家觉得好特别。」对比普通菠萝市价约30至50元一个，而粉红菠萝平均要80至100元，贵了差不多一倍。

林生解释，粉红菠萝颜色之所有呈现出粉色，是因为本身含有茄红素，经基因剪辑技术将红色色素基因转为黄色，令果肉变成粉红色，但对味道的改良影响不大，「值唔值，大家要去想。」

林生亦提到，粉红菠萝一般比普通菠萝细小，为方便包装，大多会切去顶部。市民选购时可轻按果身，不宜过软；同时留意「菠萝钉」位置是否呈青绿色，若存放太久，表面便会出现轻微皱纹。

至于最近社交平台有不少网民讨论的粉红蓝莓，林生表示目前尚未普及，仅属少数果农的试验作品，种植过程受多种因素限制，基本上「有市无货」，无论供应量或品质都不太稳定。

营养师：粉红水果无害 胃病患者要小心

营养师Kathy NG指出，粉红菠萝营养价值与普通菠萝相若，含有水分、膳食纤维、维他命C及菠萝蛋白酶，并额外含有天然抗氧化剂番茄红素。虽然粉红菠萝经过基因改造，但食用后不会对人体有害。

至于另一款热议的粉红蓝莓，营养师表示是天然杂交的结果，不含毒素。不过，若想护眼或摄取较多花青素，传统蓝莓会更理想。

营养师提醒，对菠萝蛋白酶敏感的人士应避免食用，胃溃疡患者亦要小心，因为菠萝的酶仍会刺激胃壁。