星岛申诉王｜「国安号」气球首次长洲升空为飘色巡游护航 体现文化安全说好香港故事

被列入「国家级非物质文化遗产」的长洲太平清醮，每年吸引数万人登岛观赏飘色巡游、抢包山等传统文化活动。今年活动更添新意，警务处国家安全处的「国安号」宣传气球首次在长洲升空，为飘色巡游护航；警方派出大量警力维持秩序，确保活动顺利及安全进行，守护巿民，亦加深市民对总体国家安全观中「文化安全」及「社会安全」的认识，并向游客说好香港故事。

跨部门联手部署 展现社会安全统筹力

今年太平清醮定于佛诞正日（24日）举行，今年有超过5.1万人次往来中环及长洲，当日早上警方已于中环渡轮码头派驻人手，不时有警员于各出入口巡逻及提示渡轮服务安排；长洲警区人员、机动部队联同消防处、医疗辅助队及民安队等多个部门在长洲展开跨部门联合行动，警方在岛上安排警员于各主要路口及巡游路线转角处，架设铁马及封条，确保人流畅通。

现场所见，警方在中环码头对开接驳公共交通的马路口加派人手，回应旅客查询及疏导人流；巡游期间，警员亦确保巿民可以顺利安全观赏飘色巡游，气氛平和有序。居港澳洲人Florent形容：「香港非常安全，气氛很酷及平和，今天大家都挂上笑脸。」居港英国人Steve亦赞赏：「今日有过万人在岛上，完全在良好秩序控制中，警方做得很好。」居港半世纪的外籍妇张太表示，每年都来长洲太平清醮与朋友相聚，认为警方安排有序，「警察都很好，安排得很好」。

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首度加入国安飘色 文化安全深入民心

今年飘色巡游的最大亮点是首度加入国安元素，活动主题为「飘色同行，国安护航」，警方于长洲家乐径近码头长廊及中央广场等地，竖立国家安全旗帜与宣传小道具，「国安号」宣传气球及纪念品摊位。国家安全处处长江学礼及警务处助理处长(国家安全)郭嘉铨更亲自到场，向市民派发毛巾、手拨扇，并且合照互动，与民同乐。

巡游队伍中，国家安全动漫画系列主角「保安熊仔」及「安仔」乘坐「国安号」的宣传气球「升空」，在巡游后排压轴登场，气球悬浮于半空，带出「国家安全 人人有责」的讯息，现场观看的民众拍手欢迎。

助理处长(国家安全)郭嘉铨表示，今年国安处把握机会，首次将维护国家安全的元素放入活动当中，希望将国安教育融入中华传统文化内。透过今次活动，市民可以接触到文化安全的领域，同时明白警队在管理大型公众活动、维护社会安全方面的工作，亦是实践国家安全的一个重要领域。他补充，透过飘色巡游这种比较特别、能够彰显文化自信的活动来推广国家安全，比一般展览更加能够突显其重要性，亦可以接触到更多本地居民和海外旅客，将国家安全信息带给更多人。

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传统文化承传 旅客赞秩序井然

长洲太平清醮值理会主席翁志明指出，长洲太平清醮的传统文化由早期「辟瘟疫」演变至飘色巡游及抢包山，已成为国家级非物质文化遗产，现时仍有不少年青人愿意一直传承下去。对于警方今年加入国安元素，他表示欢迎：「警方很合作，历年来都愿意帮忙维持秩序。我们欢迎他们去宣传，让整个香港都知道国安法。」

来自深圳的旅客许小姐第一次参观太平清醮，认为「每个地方都有警察看守，维持得很好。」现场气氛感受良好，有机会更再来一次，会提早入长洲感受风土人情。

透过传统节庆与国家安全教育的结合，警方成功将「文化安全」与「社会安全」融合传统文化节庆当中，市民到长洲观赏飘色巡游，不仅能感受非物质文化遗产的魅力，更可以顺道认识总体国家安全观内涵，体会「国家安全，人人有责」的深层意义。