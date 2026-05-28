星岛申诉王 | 背心女睇戏 皮肤劲痕冲出剧院 网民估蚊叮虱咬 医生：疑属风癞

一名女子近日在社交平台Threads发文，声称在戏院睇戏时突然感到皮肤无比痕痒，并发现背脊和手臂多处位置浮现红肿，一度以为被蚊虫或虱叮咬。《星岛申诉王》邀请皮肤科专科医生分析，发现个中另有原因。

该名穿背心的女网民在帖文表示，本月25日晚上，到荃湾一戏院观看《星球大战：曼达洛人与古古》。看到一半时，突然感觉背脊超级痕痒，终忍受不了走出大堂向职员反映情况。当时，她惊觉右边背脊和手臂共8处位置，竟然变得红肿凸起，好像被蚊虫咬过似的，十分恐怖。她立即拍下照片，上传社交平台讲述不幸遭遇。该帖文引起热烈回响，已有80多万人次看过，大批网民讨论事件。

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网民估计出风癞 吁睇戏勿穿背心短裤

事主觉得自己是被蚊虫叮咬，但又不确定是什么蚊虫。有网民推断她是被虱咬，提醒她回家前要消毒身上衣物、鞋和手袋等，否则虱入了屋就大件事。不过，更多人认为看患处似是被蚊叮，「睇分布同粒粒唔似虱嘅，可能畀只蚊追咬，有啲蚊系好癫，一只都咬劲多粒。」、「床虱通常咬法系一连直线三粒跟住吸饱血就走，所以目测系蚊机会几高。」、「应该系蚊，蚤嘅话系一点点连住。」又有网民幽默称，那只蚊陪事主睇戏，并当她是爆谷，又笑称事主身上肿起一个个球，名副其实「星球大战」。

除了是蚊叮虫咬，亦有网民猜测是致敏源引起的风癞（学名荨麻疹），「呢种不规则同凸起+分布似风癞，应该系接触到致敏源。」、「你呢款似系荨麻疹呀，同埋呢期又热又湿天气好容易出呀」、「可能风癞，坐咗风口位，冷气又乌糟，下次带件褛啦。」、「过敏人表示：荨麻疹，快用冷水降温止痕。」有网民又估计事主可能睇戏前吃了刺激性食物，所以出现皮肤敏感。有人温馨提示，戏院座椅卫生成疑，最好不要穿背心短裤，避免皮肤直接接触座椅。

据事主称，涉事戏院事后有职员致电她道歉，承诺会加强戏院清洁工作。由于事主当时未看完整套电影，戏院会安排退款。

医生指如出风癞 忌抓痒避免感染

究竟为什么事主会出现这情况？皮肤科专科医生刘颜铭表示，看事主的图片推断应该是荨麻疹。刘医生指出，物理刺激和环境因素，都会引发荨麻疹。物理刺激因素方面，压力、冷热变化、阳光照射、流汗等，有机会令免疫系统引致自发性的荨麻疹。

至于环境因素，接触环境致敏源，例如尘螨（很大尘的地方）、花粉、动物毛发 （接触猫猫狗狗）等，又或者逗留焗热的地方，例如汗水热力刺激等，也有机会发生这情况。

此外，食物过敏、药物过敏、病毒或细菌感染，例如上呼吸道感染，以及被昆虫叮咬后都有机会引致荨麻疹。

刘医生提醒市民，如果有食物或药物过敏，应避免进食致敏的药物和食物，如果是属于物理性因素所导致的荨麻疹，例如热力、压力和汗水等因素，可考虑避免穿着过紧衣物，应该穿着通爽衣物。

如果出现荨麻疹，刘医生说要尽量避免抓痒皮肤，以免引致伤口细菌感染，可用冻水敷患处，降低痕痒发热感觉。另外可以按照医生指示，有需要可服用口服抗组织胺来控制荨麻疹。

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