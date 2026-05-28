星岛申诉王 | 冲绳回港$9000蚊行李箱失踪5小时 港妈寻回烂箧：俾其它航班乘客拎走剪烂

不少市民外游后满载而归，但若在抵达机场后，却发现行李不翼而飞，是十分扫兴之事。港妈F小姐在周日（24日）从冲绳旅游返港，其行李箱在行李输送带上离奇失踪，数小时后虽被「归还」，但价值9000蚊的行李箱已被人用利器剪烂。F小姐向《星岛申诉王》表示，经她追查后，取走行李者竟非同机乘客，而是来自另一航班的陌生人，呼吁市民要小心机场老鼠。

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行李离奇失踪 寄舱条码「零记录」

事主F小姐忆述，她在周日（24日）晚约5时40分飞从日本冲绳抵港，当她与家人前往行李输送带区域时，发现亲友的行李均已出现，唯独其本人的行李箱不见踪影。F小姐在输送带旁苦候不果，无奈下只能向机场失物认领处求助，当时机场员工发现其行李寄舱条码「零记录」，意味著行李箱无法得知身在何处，便让F小姐回家等通知。

直至当晚11时，事主接到机场职员来电，指行李箱被另一人「拎错」，但归还时已被爆开，箱子的拉链被强行剪开。事主马上追问细节，机场回复是当日取走其行李的人士并非与她乘坐同一航班的乘客，而是来自隔了约十条行李输送带另一班航机的乘客。

F小姐对行李被其它航班乘客取走感到不解，她称，其行李箱正面有一个名牌脱落后留下的明显痕迹，非常容易辨认，而且行李箱设有密码锁，正常乘客即使误认，在无法解锁的情况下理应再三核实行李上的名牌或外表，而非直接剪烂行李箱：「正常人就算肯定行李箱是自己，发现密码锁开不到，都会尝试寻求开箱方法，而不是马上即刻剪烂一个几千蚊的行李箱。」

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贵价行李箱被毁 责任谁属存争议

F小姐对于近万元的行李箱被毁感到非常心痛。她表示，当晚接获机场职员通知行李已寻回时，当下还有一丝庆幸，但随后发现行李箱已被剪烂、物品被翻动过。由于并未将贵重物品寄舱，因此仅损失了行李箱本身。

F小姐亦指，当时被职员告知「取得对方联络方式私下解决」与「领取证明向保险公司索偿」之间二选一，并明确表示机场及航空公司均不会作出任何赔偿。她与丈夫其后报警求助，以获得报警纸去申请保险索偿，她更在社交网站讲述自己的经历，呼吁其他市民要小心机场老鼠。

旅客可以如何自保？行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)早前接受《星岛申诉王》访问时表示，平日自己外游时会加装AirTag，追踪行李箱位置，并避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，「职业贼仔专挑漂亮行李箱下手，不会偷那些磨损过和太旧的行李箱」。

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