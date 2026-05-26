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星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人

申诉热话
更新时间：19:39 2026-05-26 HKT
发布时间：07:55 2026-05-26 HKT

《星岛申诉王》收到读者报料，指一间在香港拥有4间分店的床具零售商，疑聘请持有旅游签证的内地人士来港工作，记者经调查后向入境处举报，处方于周日（24日）经「放蛇」后采取行动，当场拘捕三女一男，以涉嫌违反《入境条例》通宵扣查，不排除有更多人被捕。

涉事的床具零售商位于九龙湾MegaBox五楼，主力销售床褥、枕头、床具等产品，于周日（24日）在商场中庭举行活动，包括有手工艺导师为市民提供手工班，亦有摄影师为活动进行拍摄。入境处收到举报后，当日下午派员乔装成顾客于店内及商场中庭「放蛇」，有足够证据后，入境处人员表露身份，要求有关职员出示身份证明文件。

经调查后以涉嫌《入境条例》当场拘捕3女1男，年龄介乎30至44岁，全部人正扣留调查。消息称，被捕的4人分别来自深圳及东莞，全部持个人游签注以旅客身份来港。

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据了解，被补人士操普通话，大约一个星期前在涉事店舖现身工作。入境处发言人指，案件目前仍在调查中，不排除有更多人被捕。入境处会严肃跟进涉嫌聘用非法劳工的雇主。任何人违反对其有效的逗留条件，即属犯罪。同时，所有旅客在未获入境事务处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作，违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款5万元及监禁2年。

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入境处经调查采取拘捕行动，带走怀疑在商场工作的黑工。
入境处经调查采取拘捕行动，带走怀疑在商场工作的黑工。
据了解，有被捕黑工曾多天即日出入境内地及香港。
据了解，有被捕黑工曾多天即日出入境内地及香港。
入境处人员当场拘捕3女1男。
入境处人员当场拘捕3女1男。

入境处：雇主犯法最高囚10年

入境处发言人续称，雇用不可合法受雇的人亦是严重罪行。根据《入境条例》，雇主若雇用不可合法受雇的人，最高可被判罚款50万元和监禁10年。而有关公司的董事、经理、秘书、合伙人等，亦可能需负上刑事责任。

《星岛申诉王》已就事件电邮涉事店舖的内地总公司查询，截稿前暂未有回复。至于香港分店一名叶姓店员接受记者电话查询时则表示，事件正在调查中，现阶段不便回应事件。九龙湾商场MegaBox发言人回应，案件已交由警方处理及调查，暂未有进一步资料提供。

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