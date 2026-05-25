星岛申诉王 | 钟意打麻将≠烂赌 直击20岁大学生夺U25麻将菁英杯「少年雀王」

提起打麻将，不少香港人总会联想到是老一辈活动，甚至将其与赌博画上等号，不少有心人希望将这门国粹发展年轻化。由香港麻将协会主办的「香港U25麻雀菁英杯」早前举行，经过多轮激烈角逐，年仅20岁出头的参赛者阿辉，从64位选手中脱颖而出，夺得「少年雀王」殊荣。赛事不仅展现了年轻一代对麻将运动的热情，更成功将麻将的竞技本质与赌博行为划清界线，让大众重新认识这项中国国粹。

参赛青少年 打牌动作有板有眼

「香港U25麻雀菁英杯」今年已经是第四届。赛事采用卫生麻将形式，全程不涉及任何赌博成分，比赛场地亦非传统麻将馆，而是设置于竞技游戏场地之内，营造出正规、公平、专业的竞赛氛围。参赛者年龄介乎16至25岁，全是经过严格选拔的年轻选手，从现场观察所见，他们打牌的动作干净利落，摸牌手法堪比资深老手。

由于牌艺切磋不涉金钱，牌局之间参赛者又不时互相点头微笑，气氛融洽；当对手打出精彩好牌时，甚至会轻声赞叹「好牌！」，充满体育竞技精神。整个赛场，有别于传统麻将馆弥漫的烟火气，取而代之是年轻人的欢笑声和竞技的热烈气氛。

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中学生参赛者获母亲支持 认麻将有助开发思维

Moses是今届比赛中最年轻的选手之一，现就读高中。虽然未能晋级决赛，但他坦言自己「志在参与」，没有太大失望。他表示打麻将并非赌博行为，而是一项开发思维、培养逻辑的竞技运动。他在家人的指导下学会打麻将，亲友之间以牌局作为茶余饭后的联谊活动，纯粹促进感情，从不涉及赌钱。他强调自己读书非常用功，相信打麻将不会影响学业。

Moses的妈妈亦有到场为儿子打气，强调打麻将是家族联谊及亲子沟通桥梁。她形容自己思想较开明，会支持儿子的兴趣爱好，但她笑称：「话虽如此，若赌钱输身家，我当然介意，更重要不要连累我！」

大学校园内以牌会友 从不视为赌博活动

参赛者当中，不少都是大专生。女参赛者阿桃表示，她入读大学后才开始接触麻将，大学内不少同学喜欢打牌，她在旁边看著看著就学会了。她强调，平时和朋友打牌都不会赌钱，最多是输了请饮汽水奶茶，纯粹是联谊活动。

谈到比赛与平时打牌的分别，阿桃认为比赛时「轻松中多了一点紧张」。虽然阿桃最后未能成功入围四强争夺雀王，但她表示自己不会放弃这个兴趣，相反会用更多时间去专研牌技。「比赛中简直高手云集，除了运气，还要策略！我下次一定会继续参加，目标是打入前三名。」

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四强高手牌桌对决 速战速决分胜负

进入决赛圈，四强选手神情格外专注。赛制规定，选手可带入64强净赢分的一半进入决赛，虽然大家分数叮当马头，但前两圈各人策略显然有所不同。冠军阿辉冷静沉著，步步为营，确保自己的分数一直领先；唯一女将宝琪则打法进取，屡次搏自摸大牌，力求一击制胜，但一直未能成事；阿衡与阿杰则以稳定见称，攻守兼备，不轻易冒进。

一直处于领先位置的阿辉，在最后一圈于改变策略，不论大糊小糊马上食糊，防止另外三家有人开出大糊扭转局势。最后一局，他更在四分钟内迅速食三番混一色，成功锁定胜局，稳夺少年雀王殊荣。

搣甩麻将负面印象 健康正面传承国粹

香港麻将协会会长吕卓仁在赛后表示，协会短期目标是举办更多大型比赛，让香港不同年龄层的市民都有机会参与麻将竞技。「我希望大家参加麻将活动时，第一个反应不是去赌钱，而是『我去比赛』。」他观察到，近年外国越来越流行打香港麻将，当地人将麻将与派对、联谊活动结合，气氛非常好，而且不会像港人般抱有麻将等于赌钱的刻板印象。他希望麻将在香港能以健康、正面的形象传承下去。

他最后补充表示「牌品见人品」，打麻将不单是技术较量，更是品格的考验，包括如何在顺境时不嚣张、逆境时不气馁，才是最难能可贵的修养。麻将能够训练思考能力，同时锻炼选手如何处理逆境，学会在劣势中冷静判断、沉著应变。这些心态，放诸人生同样受用。

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