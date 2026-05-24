星岛申诉王｜港女婿付$88,888礼金讨好意头 外母嫌少：人哋大陆俾几十万

结婚礼金金额，是不少情侣踏入婚姻前的考验。有港女近日在社交平台发文大吐苦水，指其母亲嫌弃未来姐夫预备的$88,888礼金太少，更透露大陆亲戚结婚时礼金动辄数十万人民币，令她不禁质疑：「大陆平均月薪¥3,000左右，点解有咁多钱俾礼金？」中港两地礼金的文化差异，引发网民热议。究竟礼金要多少才算合理？《星岛申诉王》就此访问了礼策划师 Kenson Wong，他指出礼金并无公价，双方相爱远比数字重要，应按彼此经济状况沟通决定，并建议新人多与家人商量。

$88,888礼金竟被嫌少

该名港女发帖指，姐姐快将结婚，姐夫原本打算准备$88,888港元礼金，认为数字好意头。她曾在网上查阅资料，得知现时香港礼金中位数约为$68,888港元，因此觉得$88,888港元算得上是大体。可是，她的母亲私下却向她表示「嫌少」，令她大感不解，直接反问：「上网睇啲人都系俾咁上下㖞，你卖女咩？」

事主补充，母亲之所以嫌少，是因为大陆那边的亲戚结婚时，礼金经常高达几十万人民币。她对此感到困惑，认为大陆平均月薪仅约¥3,000人民币，根本难以负担如此高昂的礼金，不禁质疑：「点解可以俾到咁多钱？」

内地礼金几十万？ 网民爆：婚后两公婆一齐还

帖文引发大量网民留言讨论。有人认为香港与内地的婚嫁文化存在差异，例如：「内地给十几二十万礼金，等于买断个女仔，所以女方之后唔使再俾家用」、「内地好兴讲面子，有人借几十万，但结婚后要一齐还」、「内地以高额礼金代替女儿长年不在身边的照顾费」等。

此外，也有网民指出，香港很多时候父母收取的礼金，最后还是会交还给子女，甚至有些父母明言「不收礼金」，一方面减轻新人的经济压力，另一方面更希望他们幸福快乐就好。

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婚礼策划师：礼金无标准，双方沟通最重要

究竟礼金多少才算合理？《星岛申诉王》向婚礼策划师Kenson Wong了解过，他指出，礼金源于古代的「六礼」，在现代代表了男方对婚姻的承诺、对女方家庭的尊重及感谢养育之恩，同时也展现经济能力，让长辈安心。

此外，礼金没有公定价格，应视乎双方经济条件透过沟通取得共识，彼此相爱远比金额重要，而华人社会多会选用谐音吉祥数字。至于某些地区出现的高额礼金现象，通常涉及面子、社会风气及传统价值观的影响，借此让女方家庭得到一种「女儿嫁得好」的安全感。

同时，女方回礼的金额并无硬性规定，如果男方家庭传统观念较强，可以提前表明回礼其实是岳父、岳母给予新人的「爱心补贴」，避免产生误解。他建议新人多与家人商量，同时兼顾双方的文化习俗及经济能力，保持弹性，唯有真诚坦诚地沟通，才能促进两个家庭的融合。

另根据生活易（ESDlife）公布「2025年结婚消费调查」的调查结果，香港2025年的礼金中位数为70,000元。

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