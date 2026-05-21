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星岛申诉王 | 露营车载乐器搭港铁被公审 鼓手现身反击：冀包容本地音乐人

申诉热话
更新时间：07:45 2026-05-21 HKT
发布时间：07:45 2026-05-21 HKT

乘搭港铁是不少市民日常，日前有人在社交平台Threads发文，指一名青年乘客将一辆装有乐器的露营车推入港铁车厢，更用嘲讽语气图文并茂说「果然喺香港玩音乐嘅人都好穷，call van 钱都无」，暗斥其乐器妨碍其他乘客。被偷拍的青年得知有关帖文后主动回复，并上载由港铁发出的「携带较大型乐器及体育用品许可证」，留言指「如果下次阻到大家，欢迎大家直接同我地讲」。青年的回复几乎一面倒获得其他网民支持，纷纷指责发帖者多事。

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网民大赞青年 回答有礼EQ高

被偷拍青年回应后，发帖者再追击问「你架(露营)车什么牌子？想买番架」，似暗示他当时的露营车超越许可证限制标准。青年于是再回应指，当时使用的折叠露营推车，尺寸约为70cm长 x 41cm宽 x 55cm高，没有超越许可证限制标准。虽然帖主继续指，当时青年拆开整套鼓外出，会否违反许可证仅限一件乐器的规定，惟青年引述港铁方面指无问题。

港铁网站列明，持有许可证的乘客，可于服务时间内携带一件总和（长+阔+高）不超过 235 厘米、任何一边长度不超过145 厘米的乐器或体育用品进入港铁范围。申请人可以循网上、亲身或邮寄递交方式提出申请，7个工作天或收到电邮通知后，便可到指定车站领证。

网民大都赞赏青年回答有礼，面对发帖者公审也EQ甚高，并鼓励他继续追梦。反观帖主公审不成，却被网民批评「格局有差距」「高下立判」「莫欺少年穷」。

本地鼓手大方回应 称已尽量错峰出行

《星岛申诉王》记者成功联系到事主、今年18岁读大专的Ivan，他坦言使用露营推车运载乐器，的确并非最合适工具，可能会对乐器音色造成影响，但由于自己仍是学生身份，未能负担租车费用，唯有选择最便宜的港铁出行途径。

不过他强调，自己一般会刻意避开繁忙时间，希望最大程度减低对其他乘客的影响，如有妨碍他人的情况，亦欢迎当面指正。他期望在网络世界，如未清楚事实真相，先别轻易定论。最后事主盼望香港社会日后能够对本地音乐人，给予更多支持和包容。

大家对于乘搭公共交通工具携带大型物品又有什么看法呢，欢迎留言讨论。

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