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星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫

申诉热话
更新时间：10:27 2026-05-19 HKT
发布时间：10:27 2026-05-19 HKT

夫妻生活，理应互相尊重和体谅。近日却有网民在社交平台上载一段影片，一名男子疑因在外消遣迟了回家，被妻子连番质问，最后更被罚款500元，被楼主慨叹活得没有尊严。该帖文引起网民热议，有人觉得该男子很惨和好脾气； 亦有人认为男子不对在先，饮醉酒迟了回家，丢低妻子独自照顾年幼婴孩。

该影片由妻子拍摄，片长1分40秒。片段开始，一名戴眼镜和穿黑色上衣的男子开门入屋，只见他面颊通红，应该是喝了酒。妻子随即带有怨气地连番追问男子，为何答应凌晨12时回家，却迟了超过40分钟。她连珠炮发地说「解释呀！解释呀！」、「为何说话不算数」男子借词说因为走路回来而迟了，但妻子并不收货。男子没有发火，望望初生孩子后，向妻子笑了一笑，便若无其事入厕所洗面。

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妻子咬住唔放  网民猜度丈夫「有前科」

没料到妻子难熄怒火，一时用普通话说「你的借口多过路口」，一时继续以广东话嚷着「超过时间要罚钱」「快些给钱」指他有钱去饭局，怎会没钱交罚款，并要求他交了钱才可去洗澡。

男子无奈下投降，从银包拿出一张500元钞票放在饭桌上。妻子拿起钞票后，还咬着不放说「下次睇你够唔够胆」、「下次迟1分钟罚500蚊。」和「你听到未呀？」不过在影片的最后，妻子亦透露了罚款用途，事关她对着初生孩子说，会将罚款用来买奶粉给孩子。

影片引起极大回响，超过600人留言。不少网民力撑迟归男，认为男人不想回家是有原因，又指从片中男子的苦笑，完全感受到他在这段婚姻生活中，毫无尊严和自由；亦有人力赞男子脾气好，否则已发生血案，并指妻子这样拍片公审丈夫，完全不尊重另一半。

不过亦有网民支持妻子做法。有网民批评男事主明知家有小孩，迟归也不交代一声。另有人觉得片中男子其实已算很幸运，能够以$500平息事件，透露身边有朋友试过迟回家后，要跪地扭耳仔扮狗叫，绝对是挑战尊严的底线。另有网民猜测，有人可能「有前科」，妻子才会那么动气。

另有网民比较中立，认为男人难免在外应酬，最好和妻子先讲清楚，确定「交人」时间；特别是家有初生婴孩，应该体谅太太刚生产后的情绪和照顾宝宝的辛劳。

对于这类夫妻争拗，各位有什么看法？有没有试过因为夜归而于另一半争吵？欢迎留言讨论。

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