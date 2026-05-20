星岛申诉王 | 「干食」VS「水煮」妈咪面、福字面点整最好食？营养师揭健康陷阱

即食面是陪伴无数港人成长的平民美食，最近有网民围绕两款经典即食面「妈咪面」与「福字面」的食法，在社交媒体上引发激烈辩论。有网民坚持妈咪面只能干吃、福字面只能用水煮食，亦有网民则反击指妈咪面可以用水煮食，至于福字面则干食和水煮均可。《星岛申诉王》访问营养师，从健康角度拆解如何进食最健康。

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《星岛申诉王》记者Justin与Elaine对两款面的食法持不同意见，Justin主张「妈咪面用水煮、福字面干食」，Elaine则倒转，主张「妈咪面干吃、福字面用水煮」的食法。至于有网民则大赞「妈咪面煮完很好吃」、「福字面干食超级无敌好吃」。

不少网民留言直斥水煮妈咪面食法奇怪，更有人表示「终于感受到意大利人见到菠萝Pizza的不安」。有趣的是，有网民尝试将福字面捏碎干吃，有人认为「惊喜、香脆」，但也有人指「福字面不煮的话面饼太硬，根本不适合干吃」。

营养师：干食钠摄取最高

面对这场食法之争，《星岛申诉王》邀请「家营营养中心」的营养师王薏晴（Yuki）从健康角度拆解。

一包标准装妈咪面的热量约为279kcal；而一包福字面（上汤伊面）热量约为410-417kcal。除了热量外，钠含量亦需留意，据世界卫生组织（WHO）建议，一般成年人每日的钠摄取量应少于 2,000 毫克，而一包妈咪面的钠含量约为2112毫克，而福字面约为1908毫克。

怎样食可以减少钠摄取？Yuki指出：「干食时，调味粉直接洒在面条上，没有经过稀释，身体会直接吸收高浓度盐份。肠胃为了稀释这些盐份，会从细胞抽出水份，因此吃完特别容易口渴。」

她最后补充，即食面要适量食用，调味料最好不要全部倒在面中，按个人需求酌量添加即可。她更指，摄取过量的钠，短时间会导致水肿，长期摄取过多的钠则会导致心血管问题。

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