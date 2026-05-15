星岛申诉王 | 西兰花洗出恶心「虫虫大军」 营养学家教最佳清洗菜虫法

西兰花被誉为「超级食物」，集丰富营养与抗氧化功效于一身。然而，西兰花茂密的花蕾极易藏匿菜虫，有网民日前在 Threads 发文，表示将西兰花灼熟后，惊见大量菜虫浮出，直言吓得「完全不敢再买来吃」，并请教网民清洗西兰花的正确方法。就此，《星岛申诉王》特别邀请营养学家 Krista Chan，为市民拆解清洗西兰花的正确步骤。

问到如何清洗西兰花，不少市民各有心得，张小姐表示清洗后会灼水再煮，感觉较为安心。张先生则笑言，因自小在农村长大，若见到菜虫直接洗走，并不会因此放弃食用。

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加盐加粟粉彻底去虫？营养学家：多虫不等于少农药

坊间流传将西兰花直接倒转用水冲洗，或者直接灼熟便可去除菜虫，营养学家Krista Chan直指这是错误方法。她解释，西兰花结构茂密，菜虫极易藏匿其中，单纯冲洗未必能深入缝隙。她建议，清洗时应先将西兰花切成小块以增加清洗时的接触面积，随后加入盐和粟粉浸泡10至15分钟，让虫子及污垢被沾走，最后再重点清洗花蕾部分即可。

有意见认为「蔬菜多虫证明农药含量低」，Krista Chan澄清两者并无直接关系。她指出，农夫喷洒农药时，未必能完全渗透至西兰花底部，往往只能处理花蕾表面的害虫，加上不少害虫对市面上的农药已产生抗药性，因此有关说法并不成立。

营养学家拆解西蓝花四大功效

从营养学角度分析，Krista Chan指西兰花具备极高营养价值，对人体有多重益处：

预防便秘：蕴含高膳食纤维，有助促进肠道健康。 促进伤口复原：富含维他命C、K等多种营养成份。 强化骨骼健康：能帮助人体有效吸收钙质。 延缓老化：含有抗氧化成分，可减少对身体的损害。

大家平时又是怎样清洗西兰花？欢迎留言分享你的心得。