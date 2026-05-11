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星岛申诉王｜$5,999买99支玫瑰一晚即残！港男怒轰呃钱 花店提协商条件遭拒

申诉热话
更新时间：18:16 2026-05-11 HKT
发布时间：18:16 2026-05-11 HKT

不少人喜欢送花表达心意，但若花费不菲却换来一肚气，实令人难以接受。有男网民日前花近6000元购入99朵红玫瑰，岂料仅一晚花朵便悉数枯萎发黑，他对此大感不满，并在社交网站发帖怒斥讲述遭遇，形容花店是「世界大骗钱」。涉事花店愿意退回一半款项，但港男不愿意推回花束，双方最终协商不果。

该名男网民发帖文，声称自己早前在铜锣湾中心地带一间花店，以5,999元订购了99朵标榜从荷兰进口的红玫瑰，并于5月8日到花店取货。直至翌日（5月9日），他下班回家发现99支玫瑰花已经出现严重泛黄和发黑。根据他的描述，他即时向花店负责人查询，对方辩称是「有手气撞到」、「淋雨」或「焗亲」所致。

惟港男反驳指取花时并无下雨，且花束放在车后座而非车尾箱，加上他观察到花束底层出现明显问题，且部分花朵色泽暗淡，质疑店方夹杂了其他产地的玫瑰，例如美国和越南品种等。

退货方式有分歧 最终协商失败

帖文中，港男分享一段与花店负责人的对话录音。从录音上可大致了解到，他要求花店退回一半款项，而店方亦同意退款，并要求他当晚到店舖退回花束。但他认为自己需要上班工作繁重辛苦，理应由店方上门取回退货，双方最终协商不果。港男事后心灰意冷，指现在连想留几朵花插瓶都做不到，怒斥店方服务与质素完全不对等：「做不到这个价钱的质素，为什么要接单？」他更直言 $6,000 每一分都是辛苦钱，对于「一晚即烂」的惨况感到极度愤慨。

事件曝光后，网民反应两极。有网民认为，玫瑰花在不拆包装和不插水的情况下，放置超过24小时，自然会出现脱水现象，更有人质疑事主「收货果阵应该验清楚」、「你鲜花想永久保鲜？」等。不过，亦有不少网民支持事主，认为鲜花价格与质素极度不符，正是这些花店高价低质的花束，令港人宁愿北上买花，并留言：「就算好靓都唔使6千呀」、「摆到明抢钱」等。

《星岛申诉王》就事件向有关花店查询，截至稿件刊登前未获回复。

更多相关内容：深圳平价花束人肉快递攻港　旺角花墟冷冷清清店舖出招自救

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