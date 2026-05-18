星岛申诉王 | 1个月速减7磅 实测北上买「瘦瘦笔」 每支售¥324价钱是香港十分一

俗称「瘦瘦笔」的GLP-1 受体促效剂，原本是治疗糖尿病的药物，透过模拟人体的肠泌素，达到降低食欲、延缓胃排空等，帮助病人控制体重。近年成为中港两地网民追捧的「减肥神器」，有用家指在不用节食的情况下，一个月减重3至4公斤（约7至9磅），甚至有人分享在4个月内成功减去35公斤（约40磅）。《星岛申诉王》发现，有网民分享北上买「瘦瘦笔」，指每支价钱仅300多元人民币，相当于香港价钱的十分之一。GLP-1 受体促效剂属管制类药物，记者实测北上购买流程。

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港女饱受身材焦虑 盼打针改善健康

受访时体重达 180 磅的香港女生 Ceci 表示，她自幼喜好零食且长期以汽水替代日常饮水；由于母亲秉持「最重要是开心」的观念，使她在求学时期始终未正视体重问题。直到步入职场后，她才深刻体会肥胖不仅危害健康，更会对事业造成阻碍，她感叹道：「上司未必愿意带体型臃肿的自己外出会见客户。」

Ceci 曾于网上看到许多分享「瘦瘦笔」显著成效的案例，内容宣称「无需节食，一个月能瘦 5 磅，半年更可减去 40 磅」，令她深感心动。她曾向香港私人诊所咨询，得知药物必须经医生专业评估并在指示下使用，然而每针连同诊金需花费约 6,000 港元，昂贵的价格让她望而却步。与此同时，她在内地社交平台「小红书」发现，同款药物在内地的售价仅需人民币 300 多元，价差促使她产生了北上购药的念头。

实测北上买针 内地医院药房把关严

为实测赴内地购买「瘦瘦笔」的具体流程，记者 Justin 亲身经罗湖口岸前往广州一间公立医院实测。根据内地医院规定，求诊者必须先挂号并由医生诊断。医生为 Justin 安排抽血检测，项目涵盖血脂、尿酸及甲状腺指数等，相关报告于当日即可取得。

医生会根据检查报告、患者体重及实际身体状况进行综合评估，确认合适后才开立处方，患者随后需凭处方前往指定药房购药。由于 Justin 未持有内地医保，相关检查及诊金费用总计约为人民币 650 元。

取得处方后，Justin 前往广州药房尝试购买三支「瘦瘦笔」，售价的确较香港便宜，以1支装2.4ml为例，每支售价324元人民币。然而，药房职员的审核流程相当严谨，不仅要求记者出示医生处方，更仔细核实开方医生的姓名。由于处方笺上标明仅开立一支，职员随即拒绝一次性出售三支的要求，并强调必须补办相关处方资料方可增购。

「瘦瘦笔」是糖尿病药物 勿贪平买水货药

本港注册药剂师苏曜华解释，俗称「瘦瘦笔」的药物，主要成分为「GLP-1受体激动剂」，原本是用来治疗糖尿病，通常在肚腩位置用作皮下注射。其原理是让患者产生饱滞感，从而减少进食，避免血糖急升。苏曜华强调，此类药物属处方药，必须经医生评估体重指数（BMI）及身体状况后方可使用。同时要考虑甲状腺问题等风险因素，故有甲状腺问题的市民不建议使用。

他特别提醒，切勿购买来历不明的水货。正规药品经由合法代理渠道运输，全程有温度监控，一旦超标整批货品便会作废；水货则完全无法保证运输过程中是否曾暴露于高温，药效可能大打折扣，甚至变质。

至于北上购买「瘦瘦笔」回港是否合法？香港海关回复《星岛申诉王》表示，根据香港法例，港府对受管制药剂产品及药物的进出口有严格的规管。含有危险药物、抗生素或第一部份毒药的任何合成药物（例如：瘦瘦笔、壮阳药等），受法例所管制。

进入香港的旅客如携有任何受管制供自用的危险药物，应该携带衞生署的书面许可，以及前往红通道，向海关人员作出申报相关物品。如果备有相关的医生处方，请一同携带以便清关。否则可能面临检控，药物亦会被检取。

此外，衞生署亦强调，用于治疗肥胖症的注射药物：利拉糖肽（liraglutide）、司美鲁肽（semaglutide）及替尔泊肽 （tirzepatide），作为含有第一部毒药的药剂制品及处方药物。只可在「获授权毒药销售商」（一般称为药房）的注册处所内由注册药剂师监督下按医生处方销售，并须在医生指示下使用。



任何人非法售卖（不论经任何途径包括互联网）或管有未经注册药剂制品、第一部毒药、或没有处方而销售处方药物即属违法，一经定罪，最高可被判处罚款10万元及监禁两年。

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