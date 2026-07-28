星岛申诉王 | 逼离婚代办退款 主题公园插队 揭秘网购平台「闲鱼」 古怪服务

网购除了衣服生活用品，原来还可以买到种种匪夷所思的服务。有网民最近列举内地最大的二手交易平台「闲鱼」，充斥著各类匪夷所思的奇葩服务，包括代客买单享折扣、代办退款、主题乐园代排队，甚至还有宣称能「帮客户逼老婆离婚」等项目。《星岛申诉王》根据网民提供的线索进行关键字搜寻，证实相关贴文确实存在，其中以「代客买单」最受欢迎，部分服务的销量甚至高达2,000宗以上，记者再进行实测揭秘背后的运作原理。

「闲鱼」于2014年成立，平台设有中、英文版本，最初定位为二手货物转让平台，但近年来，卖家发布的内容越来越多元化，甚至出现大量怪诞服务。

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代客买单成为热门服务

「代买单」服务是热门之一，买家能以超低折扣预订餐厅、按摩院或电影院。《星岛申诉王》记者进行实测，在「闲鱼」平台上以130元人民币的价格，购买了深圳一间热门按摩店原价210元的疗程。付款后，卖家发来一个二维码，记者凭二维码即可顺利入场享用服务，毋须再向店家支付原价，以低价体验消费。

「闲鱼」除了中文版，还有英文版本。

「闲鱼」用户可用超低价订购深圳的热门餐饮、按摩或戏院等消费服务。

「闲鱼」内有卖家可代办退款。

有卖家出售长隆主题公园的免排队快速手环。

为何卖家可以平价埋单呢？原来内地很多店舖都推行储值卡优惠服务，例如充值10,000元额外送5,000元，有人会购买大额储值卡，再代人埋单赚差价图利。另外，亦有人会花时间去搜罗各大连锁餐饮店的优惠券，再提供这类快餐店的代埋单服务，他们凭优惠券平价卖出套餐，每次赚几毫至一元。

平价出售主题公园快证

「闲鱼」内有不少人平价出售主题公园快证，有网民指卖家只是厚颜地带你去打尖。记者尝试联络卖家查询，卖家指快证暂时只限内地的主题公园，包括港人热门旅游地之一「长隆主题公园」。记者深入与卖家联系，对方澄清并非代打尖，而是出售免排队快速手环，以长隆主题公园为例，10项游戏单次310元，15项游戏无限次任玩则要750元。

事实上，快速手环是长隆官方推出的VIP服务时其中一项卖点，记者查询过两大旅游网站，都有出售这种VIP套票，价钱由5,491至6,161元不等，VIP套票服务包不限时私人导游，会陪玩陪拍照，然后客人每个景点都有免排队服务。而闲鱼网卖家则将免排队服务抽出来独立售卖，风险则由买家自行承担。

「闲鱼」还有很多意想不到的奇葩服务。有网友发帖称，自己取消机票和酒店预订后未获退款，于是在「闲鱼」寻找代办退款，果然数天后就收到钱。他最后发现，原来代办人伪造客人重病入院证明，甚至死亡文件，再交给旅游网站要求退款，导致他几乎被航空公司列入黑名单，终身不能上机，因此发帖警世，呼吁其它人不要胡乱购买相关代办服务。

即使连夫妻关系，「闲鱼」都可帮手。有网民分享成功经验，指自己跟老婆提出离婚被拒，于是在「闲鱼」找到「必定离婚」的专家，老婆最后在两个月内签纸离婚。原来这个所谓专家，竟然卖家找来一个精神病女子，到老婆住所进行骚扰，老婆难抵压力宁愿就范离婚。

大家如果在「闲鱼」发现其他鲜为人知的奇特服务，欢迎报料给《星岛申诉王》。

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