星岛申诉王 | 太太黄斑病变视力转差 丈夫质疑养和眼科医生停针致病情恶化

《星岛申诉王》早前收到做地产生意，兼担任马会遴选委员的任永贤申诉，他表示太太数年前因为黄斑病变，在养和眼科中心求医，但疗程后太太的右眼，仅剩1至3成视力，生活大受影响，他质疑主诊医生的病人数目太多，以及对方一度暂停为其太太注射，或导致太太病情恶化。 《星岛申诉王》向养和医院查询，院方回复指相关指控并不属实。

任永贤接受专访时表示，在2019年2月，太太因为患有黄斑病变，到养和医院辖下、位于金钟太古广场的眼科中心接受治疗。任生指，主诊医生是一位著名眼科医生，一直为太太眼睛打针，维持视力，而每支针费用约两万元，每月医疗费约需四至五万元。

据任生透露，大约两年后，即2021年1月，主诊医生说他的太太可以暂时停针，准备之后转药；所以在同年2月至5月期间，任太都没有接受注射。

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视力变差兼大细眼 影响社交生活

由于任太右眼持续感到不适，任生在同年5月22日，帮太太预约进行注射治疗。但在打针之后翌日，任生称太太发现右眼视力变得很差。虽然事后太太做了两次眼部手术，但情况都不太理想，右眼只剩一至三成视力。任生又指太太变成大细眼，「我现在当了全职褓姆照顾她。」

任生说，为了帮太太医眼，前后花了数百万元医疗费。他对临床治理过程和结果，有很多意见，于是向院方作出投诉。任生向《星岛申诉王》透露，去年3月31日，他跟养和医院副院长，以及眼科手术中心主任等管理层会面。

据任生透露，他在会上提出数点意见：包括指他太太的主诊医生，每日见50至60位病人，诊症太多；又质疑主诊医生暂停为太太注射，或导致病情恶化。院方代表则于会上表示，将审视医生工作量和诊症时间，强调不会就诊症量向医生施压。此外，院方是鉴于任太的扫瞄和血管造影，未发现任何血液或液体，故此考虑暂停注射。惟任生综合所有情况后，仍然在去年8月去信医务委员会投诉事件，并且向《星岛申诉王》投诉。

为证投诉是否属实 记者寻求涉事医生回应

记者在今年3月12日去信养和，到3月17日获得养和回复。院方指相关指控并不属实，会保留一切法律权利，恕不再作进一步评论。至于医委会回复《星岛申诉王》，表示不适宜就个别医生的纪律个案作出评论。

为确保报道客观，给相关人士充分申辩机会，记者在4月30日，到位于金钟太古广场的养和眼科中心。记者其后于地下大堂，向涉事医生当面寻求回应，对方在平和气氛下指不会透露病人私隐，并简要回应﹕「公道自在人心」。

但很可惜，星岛新闻集团在5月7日，收到以养和医疗管理委员会主席、曹延洲医生名义发出的信件，对4月30日记者的采访行为予以谴责，认为记者是「侵犯私隐」、「损害医疗专业尊严」及「对医生造成不必要困扰及名誉损害」， 要求本集团以书面确认将采取纠正措施，确保类似的「不当行为」不会再次发生。

星岛新闻集团表示理解院方关注，但对指控深表遗憾。重申集团一直秉持公平、公正和客观原则，从事新闻采访和报道。记者在养和眼科中心期间，未对现场人士及院方的正常运作造成干扰。而记者其后向涉事医生当面寻求回应，此乃调查报道的惯常做法，旨在体现公平及履行核实责任。有关对话在地下大堂的公共地方进行，属合法合规的采访，完全尊重医疗专业的尊严，亦没有对医生作出任何名誉伤害。

星岛新闻集团尊重及理解医院为保障病人私隐，维护医疗人员尊严所作出的考量。惟本集团必须强调，采访与提问乃记者职责，传媒须切实履行监察社会的责任，捍卫公众知情权，期望院方亦能尊重及理解新闻工作者的专业立场。

如果大家有医疗事故想申诉，欢迎联络《星岛申诉王》。

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