星岛申诉王 | 由帮女交功课变身美食KOL 70后港爸被指专介绍伏店：多谢留意

自称Uncle K的四十多岁中年KOL近来在社交平台上人气高企，IG及小红书分别坐拥超过二十万粉丝。他介绍的餐厅遍布全港，由街坊小店到连锁集团均有涉猎。然而，人气急升的同时，相关争议亦随之而来。《星岛申诉王》收到网民反映，指控他介绍的餐厅「伏味浓」。Uncle K接受《星岛申诉王》访问时没有回避，更选择回应所有质疑。

更多相关报道：港女遇渣男 「结婚情骗」痛失300万 惨变人肉提款机 无钱救癌父终病逝

回应网民指控介绍伏店质疑

被指介绍的餐厅质素参差，Uncle K指多谢大家的意见。他认为，口味本来个人化，每人喜好不同，餐厅不同时期的出品也会有分别，「伏不伏真的很难说」。他举例指，自己曾光顾一间著名的烧鹅店多年，一直觉得水准不错。岂料，当他特意带同拍摄器材前往打算拍摄当日，出品却很难食。他指，即使是自己光顾多年的餐厅，都有机会「中伏」，因此难以单凭一次的体验就断定餐厅的好坏。

不少人亦会觉得当上foodie，是否经常有好处，可以食尽人间美食，但他坦言没有这回事。他指，自己跟朋友拍挡合作开公司，他任职销售，工作让他有机会走遍香港，成为发掘美食的优势，而他对餐厅类型亦没有要求，无论是大排档或是高级餐厅都会光顾，但坚持餐厅要好吃及有热诚才会拍摄。「我会问那间餐厅的背景，问到好似三世书。在问的过程可以知道厨师或老板有没有热诚，如果不好食，我都不会写。」

更多相关报道：旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高

为帮女儿交功课 意外成美食KOL

Uncle K在自拍镜头前表现从容，但他透露，最初拍片只是为了协助女儿完成学校的剪辑功课。他忆述：「当时女儿问我如何做剪辑，我说不懂，两父女就一起上YouTube和Google学。」学成后，为了有影片素材作练习，他们便在一次晚饭时随手拍摄。然而，拍出来的效果未如理想，这令他心有不甘，于是开始钻研拍摄技巧，从此踏上了拍摄美食影片之路。

起初，他害怕被同事认出，所以主要在内地社交平台「小红书」以普通话分享。期间他发现，介绍香港美食的博主大多不是香港人，这启发了他要为香港「主场出战」。后来因为女儿一句「都没人认识小红书」，让他下定决心转战Instagram，改以广东话打入本地市场。

寄语有意入行者：贵在坚持

时至今日，Uncle K无论在Instagram还是小红书，追随者人数均已超过二十万。他的事业现已不再局限于美食介绍，更曾与陈凯琳、Andy Dark等知名人士合作拍片，甚至推出了个人书籍和服饰品牌，致力推广香港的饮食文化。他建议有志入行的人，可以在主业以外先发展兴趣，再逐步将其打造成事业。他强调，建立个人品牌（IP）需要有独特的个性与坚持，若影片质素参差，「十条影片十条都是伏，那其实没有人会看。」

他认为成功之道在于专注：「当你专心致志做好自己的事，自然会有人主动找你合作。」他鼓励大家要勇于实践，因为「十个想法不如一个行动，总之先行动再说。」