星岛申诉王｜上环文武庙成「求职胜地」 七师傅教路4招催旺事业运

在经济环境转变的背景下，许多求职者都感到困难重重。《星岛申诉王》发现有网民在社交平台上分享，自己经历了长达半年的失业后，到上环文武庙祈福不久后，竟奇迹般地找到新工作，引发热议。文武庙是否真能助人事业运亨通？《星岛申诉王》请来玄学家七仙羽剖析，她指该庙宇灵气极强，因此向来非常灵验。她提醒信众在拜神求签的过程中，有若干细节需要注意，才能更有效地传达心愿，在寻找工作的道路上，增添成功机会，让事业发展更上一层楼。

求职不顺拜上环文武庙即转运？ 七仙羽认证灵气强劲

文武庙始建于 1847 年，主要供奉执掌学业与功名的「文帝」（文昌帝君），以及庇佑事业和财运的「武帝」（关圣帝君），因此一直是求学及求事业人士的热门参拜地点，不少求学业或冲功名、想发展事业的人士都会特意前来拜祭。

文武庙不仅深受本地市民信赖，现场亦可见不少外国游客的身影，显示其香火之盛跨越文化界限。七师傅解释，文武庙之所以灵验，与其历史悠久、神明众多，并长期汇聚十方香火有关，使其力量相对显著。她指出，庙宇欢迎任何人士前来参拜，信众可根据自己的心愿，向相应的神明祈求庇佑。

访问当日文武庙香火鼎盛，市民黄先生表示，他希望毕业后能找到一份理想的工作，听说网上文武庙十分灵验，所以特地前来试著求签。市民符小姐也表示，过去也常来参拜，她认为无论是求签还是求事业，都相当准确。

参拜「文武二帝」有学问 职员详解祈福步骤

根据现场职员讲解，一般人参拜「文武二帝」的流程如下：首先进入庙内，购买一份宝烛，并在燃烛台点燃；接著在两侧香炉各插一枝蜡烛，再于中间位置插上三枝长寿香，插香前需诚心呼唤「文武二帝」，并说出自己的愿望；接著便可在庙内各个小香炉依指示分别插上一柱雪梨香；最后，将元宝放到指定的收集箱，再由工作人员代为焚烧。完成以上步骤后，亦可摸一摸文昌笔和金鹿，希望沾到好运，增强运势。

禀告清楚个人资讯 七师傅：唔使神明慢慢查

七师傅提醒大家，在点香及蜡烛时宜用左手，因左手象征光圣与清静。完成点香烛并进行拜祭后，便可以向「文武二帝」禀告个人资料，例如姓名、八字、居住地点、现时从事的工作或就读的学校等，亦建议一并禀告曾做过的功德，以及自己的人品如何。

七师傅笑言，若不少人在同一时间拜「文武二帝」，如大家能将个人资讯交代清楚，「佢唔使查，效率会高好多」。另外，她亦表示，来到文武庙后可以在周围撒少量米，因为米代表财富，此举除了用于供奉给文武二帝，也能为自己增进财富。

求得下签莫心慌 七师傅教4招升运秘技

许多市民在参拜后会求签问卜，以求指点迷津。若不幸求得下签，又应如何应对？七师傅就建议，此时无需过于忧虑，她提出一个独特的转念方法：可将不理想的签文撕毁，再自行挑选一枝上上签，并从正面角度解读，以此作为积极的心理暗示，帮助转换心境。

除了到庙宇祈福，七师傅亦分享了四个在家中便能实行的开运秘诀，有助于清理负能量，提升个人事业运：

除了到文武庙拜神之外，她亦表示有一些秘诀，有助提升事业运。

清理家居：清除家中过多杂物，保持磁场畅通，以免阻碍好运。 修剪头发：头发象征个人能量与气场，适当修剪有焕然一新之意。 丢弃旧衣物：扔掉代表不顺遂时期的旧衣服、使用超过两年的旧床单及旧地毯。 洒米盐净化：用米和盐清洁全屋，有助净化空间。

大家还有没有其他催运的方法？欢迎留言一起讨论。

风水命理非精密科学，仅供参考。