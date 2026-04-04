星岛申诉王 | 500元任打30分钟 肌肉男变真人沙包任人发泄 实测可以撑几耐？

香港人生活压力大，减压方式层出不穷。《星岛申诉王》早前报道，曾策划「猛男餐厅」的餐饮策划人Perry，再度发挥其创意头脑，推出「真人版打小人」服务，让参加者在专业打拳教练身上「动手」发泄，收费每半小时500元，随即引起网民热烈讨论。Perry透露活动推出至今一个多星期，已经有6人试玩，并且收到4宗新预约。《星岛申诉王》派出女记者实测，能否打到30分钟？

娇小女士1分钟无气停手 赞减压好玩

《星岛申诉王》派出身型娇小的女记者Irene试玩，起初不敢大力出拳，怕弄伤对方；拳手「蒙面哥」反而鼓励她用力，才令她「放开来打」，但因为平日运动少，结果仅仅1分钟，Irene便因为太累而停手。

Irene觉得拳击活动对她来说非常疲累，肯定无法支撑30分钟。惟尽管如此，她形容活动的确有释放压力的效果，加上在休息回气的时间，「蒙面哥」会教她打泰拳、咏春等武术的基本动作，形容过程不单是发泄，更像上了一堂私人武术课。

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「蒙面哥」甘愿被打有因：有钱收兼想收生

事实上，「蒙面哥」本身是专业拳手，他指女士虽然身型轻盈，但腹部中拳时或多或少都会有点痛，不过因为过往有比赛和练习抗打经验，所以能够承受，并视之为让参加者抒发心理压力的方式，还笑语趁机赚点收入。当然作为一位教练，他亦希望透过活动启发参加者对武术的兴趣，达到收生的目标。

虽然「蒙面哥」擅长泰拳、拳击与散打等武术，本身也是比赛选手，懂得控制力度与保护自己，但为确保安全，他强调参加者最好没有打拳经验，并设有体重限制，标准约为65公斤左右。活动进行前，他会指导可攻击位置，主要为腹部等肌肉受力的部位，严禁攻击背部、腰部及头部，强调不是每个部位都可任打。

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策划人冀予情绪价值 律师称一举动可避法律风险

活动策划人Perry则指，希望透过这类活动为香港人带来情绪价值，让大家一起减压。他更笑言，参加者若有工作压力，被上司或老板责骂，甚至遇上感情困扰，可以自行印出对方的照片，贴在拳手的头套上挥拳发泄，拳手甚至会配合扮演叫痛或被击倒，以增加投入感。

律师曹希圣接受《星岛申诉王》访问时提醒，付费打人可能存在法律风险。他指出，即使双方同意，一旦打错部位或力度失控导致对方受伤，仍有机会涉及刑事责任。他建议有兴趣参与的市民，在活动前必须与拳手充分沟通，清楚确认哪些身体部位可以攻击、哪些部位严禁触碰，并应先「试力」，了解使用力度，整个过程应在拳手指导下进行，以确保双方安全。

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