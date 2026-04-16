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星岛申诉王 | 帐户被骇乱买末日期权 900万积蓄濒清袋 退休妇哀嚎：天塌下来

申诉热话
更新时间：07:45 2026-04-16 HKT
发布时间：07:45 2026-04-16 HKT

拥有硕士学历、退休前曾任房地产高层的杨女士，原本堪称「人生胜利组」，与任职IT专业人士的丈夫生活无忧，晚年生活理应安稳舒适。然而，一场突如其来的网络盗窃，却将她毕生积蓄几乎一扫而空，900万港元投资款项在短短一个半小时内化为乌有，令她痛不欲生，直呼「天塌下来了」。

出埠旅行期间失900万 投资户口被骇客乱卖乱买

现年接近70岁的杨女士。在过去十多年，一直使用某国际大型证券公司进行股票交易，交易的股票均为科网股，合共有900万港元，原以为日后生活安稳从此无忧。2025年12月中旬，她与丈夫前往哈尔滨旅行，正当他们沉醉于冰雪风光之际，万万没想到，辛苦大半生累积的财富，便在不知不觉间被推向悬崖边缘。

就在他们从香港飞往哈尔滨、约四个半小时的航程期间，骇客已看准时机，悄然潜入杨女士的投资帐户，迅速将她户口内的所有股票，包括港币及美金计价的股份，全部沽清。更令人震惊的是，骇客利用套现后的资金，又进行了超过30次交易，全数购入合共110万美元的某细价股票期权。整个过程仅用了短短一个半小时，就全部输光。

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身处哈尔滨的杨女士当时与丈夫专注于行程，未有登入投资帐户查看，期间亦未收到证券行任何大额交易的通知。直至数日后，证券公司才致电杨女士，告知她所投资的期权已全数输光。原本拥有近900万港元的投资户口，最终只剩下3万多港元，几乎清零。杨女士得知消息后，情绪彻底崩溃。在镜头前难掩悲痛，激动地说：「我什么都东西都没有了！一辈子的努力都没有，简直天塌下来。」值得注意的是，骇客使用杨女士积蓄投资是，是俗称「末日期权」或「末日call」的极高风险投资，令杨女士的投资绝难幸免化为乌有。

股评人：末日Call胜算微 骇客透过细价股获利

为何这类期权投资称为「末日Call」呢？股评人陈刀仔解释，这类「末日期权」胜率极低，往往只有1%至2%，绝大部分情况下都会变成废纸，骇客专门选择成交疏落的细价股期权，透过这种操作，利用客户资金一买一卖，从而套现。杨女士无奈地表示，自己向来只买大公司的股票作投资，对期权这类高风险产品避之则吉，也从未授权任何相关交易。

令人不解的是，杨女士丈夫本身是IT专业人士，一家人向来注重网络安全，只在住所使用自己电脑进行交易，亦安装了专业网络安全软件。记者采访当日，更即场使用网络安全软件，为杨女士及其丈夫的电子装置进行扫描，结果并未发现任何木马程式入侵的痕迹。换言之，杨女士的帐户如何在毫无预警下被操控，至今仍是一个谜。

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网络安全专家：帐户疑中木马程式被操控

前科技罪案警政顾问小组成员、目前在院校任教的港专协理副校长林森教授认为，杨女士帐户被操控其中一个可能性，就是确实是中了木马程式，但事主本人并不知情。专家解释，木马程式表面无害，但实际内含恶意，往往透过诈骗短讯或连结，诱使受害者在电脑或手机上点击。一旦点击，手机表面上毫无异动，所有恶意操作皆在后台执行，导致事主在不知不觉间遭第三者控制帐户，甚至被撷取有价值的讯息用于犯案。

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证券行不接受索偿请求 警方正跟进事件

面对巨额损失，杨女士向涉事证券公司求助，对方却坚持「客户自理」的立场。证券公司客服代表在电话中明言，只要是使用客户的用户名称和密码登入进行的交易，均由客户自行负责，不会接受索偿请求，同时建议杨女士到金融纠纷调解中心协商。涉事证券公司美国总部其后回复《星岛申诉王》，表示公司不会就个别个案评论，又强调公司注重用户的账户安全。杨女士欲哭无泪，只能一直与证券公司周旋。「我只可以好像扯着衫尾咁，求他们，你们可不可以给我一个解释？」

大律师陆伟雄指出，证券公司与银行一般会在合约中订明，若客户未有妥善保护账户密码，公司可免责。「如果你什么防御措施都没有，那便有疏忽，属于『无掩鸡笼』。」但他认为，证券公司其实可为客户提供更大保障。「一般来说，这么大的交易，证券行为保障客户权益，一定会再问客户是否真的交易。如果没有，我觉得这里可能有疏忽。」

警方回复指，已接获杨女士报案，将案件列作「有犯罪或不诚实意图而取用电脑」，由将军澳警区重案组跟进，暂未有人被捕。杨女士透露，事件经过《星岛申诉王》向多方查询和跟进后，警方早前曾到过涉事的国际证券公司，取走相关文件及资料，希望有助查出事件真相和责任谁属。

下一集，又有一位IT专业人士账户被骇客入侵，损失于超过20万元，请留意《星岛申诉王》的跟进报道。

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