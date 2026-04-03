星岛申诉王｜欧洲扒手横行防不胜防　必学「10蚊薯片防盗法」KO小偷

复活节长假期将至，许多港人计划前往欧洲享受假期。然而，在计划行程的同时，也必须正视日益猖獗的扒手问题。根据英国旅游保险平台QuoteZone发布的「欧洲扒窃数据（Pickpocketing Statistics in Europe）」，港人热门的旅游地点如意大利和法国，正是扒手最为横行的国家，旅客的防盗意识绝不可松懈。《星岛申诉王》发现，有旅游达人分享薯片防盗法，只需将1包价值10元的薯片放入随身携带的揹包，可以利用发出的声响提醒「黑手来临」，从而提高警觉。

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牛津博士生伦敦勇擒小偷

内地社交平台小红书早前流传一段影片，真实反映了扒手的猖狂行径。一名在牛津大学攻读博士的中国留学生，于伦敦街头遭小偷偷走手机。他发现后立即狂追，最终在地铁站成功拦截并制伏小偷，即使对方有同党试图干预，他依然毫不畏惧，直到警察到场处理，将小偷绳之于法。该学生的英勇行为获得网民大赞，同时也突显了旅客随时可能成为目标的风险。

「薯片」防盗妙计

事实上，要享受一个安心的旅程，除了时刻保持警觉，一些实用的防盗技巧也能派上用场。

1. 「薯片防盗法」



台湾有旅游爱好者分享了一个简单而有效的警报方法。在手袋或背囊的最上层放一包薯片，当扒手试图拉开拉链伸手行窃时，薯片包装袋发出的「咔嚓」声响，能即时提醒你，有效吓退小偷。

2. 金钱「分散摆放」应对集团式作案



除了要防范小偷，还要提防集团式作案。他们的手法通常是，由一人假装不小心撞到你以分散你的注意力，另一名同党则趁机拉开你的手袋或背囊窃取财物。为了避免一次过被「一舖清袋」，最重要的策略是将贵重财物分散摆放。

选用防盗袋：挑选有隐藏式拉链或防割物料的手袋及背囊。

现金分开存放：例如一部分放在香口胶的包装袋里，或藏于iPad与保护壳之间的夹层。

信用卡及现金分开： 避免将所有信用卡和现金放在同一个钱包内。

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